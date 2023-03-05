Игорь Калакаускас ⟩ На этих выборах «русская карта» была снята с повестки, но появилась «русская угроза»

Некоторое время назад один из местных политиков, пытаясь предсказать ход предвыборной кампании 2023 года, предположил, что «русская карта» в этой кампании разыграна не будет в связи с принятием известного всем закона о полном переходе на эстоноязычное образование. Иными словами, прогноз строился на том, что вопрос из повестки дня вычеркнут, а найти другую близких для русскоязычного электората тему, чтобы скрестить вокруг нее шпаги не будет возможности. Отчасти так и случилось, но скучна та кампания в Эстонии, если в ее ходе не поднимаются на свет божий «русские» темы. Поэтому сейчас возник фон, который немного по касательной задевает русскоязычных жителей страны: тему можно обозначить словосочетанием «русская угроза».

Не буду утверждать, что названная выше социальная группа не дает информационных поводов для громких скандалов, которые сейчас охотно раздуваются, тиражируются и используются охотниками за депутатскими мандатами. Похоже, многие мои соотечественники, с которыми меня объединяет общий родной язык, до конца не поняли, что начавшиеся год назад изменения в мире их касаются напрямую и уже начали заметно менять их жизнь. Война, задумывавшаяся Путиным как «специальная военная операция», постепенно начала обратный отсчет кремлевского режима. Кровавая схватка в Украине поставила на карту гораздо больше, чем судьбу взаимоотношений двух славянских народов: стараниями Путина и его окружения международному авторитету России нанесен сокрушительный удар, сравнимый с тем, что получила Германия в середине сороковых годов прошлого столетия. Сейчас невозможно предположить, насколько серьезными будут последствия, но расхлебывать их придется ни одному поколению русских – как живущих в России, так и за ее пределами.