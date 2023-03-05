Местные русские не должны позволить Кремлю использовать себя как «мягкую силу». Однако эстонская элита, как мне кажется, чересчур резво и неоправданно масштабно начала ограничивать их права и свободы, фактически подталкивая самую маргинальную часть этой группы к пассивному сопротивлению, пишет учитель и публицист Игорь Калакаускас.
Игорь Калакаускас ⟩ На этих выборах «русская карта» была снята с повестки, но появилась «русская угроза»
Некоторое время назад один из местных политиков, пытаясь предсказать ход предвыборной кампании 2023 года, предположил, что «русская карта» в этой кампании разыграна не будет в связи с принятием известного всем закона о полном переходе на эстоноязычное образование. Иными словами, прогноз строился на том, что вопрос из повестки дня вычеркнут, а найти другую близких для русскоязычного электората тему, чтобы скрестить вокруг нее шпаги не будет возможности. Отчасти так и случилось, но скучна та кампания в Эстонии, если в ее ходе не поднимаются на свет божий «русские» темы. Поэтому сейчас возник фон, который немного по касательной задевает русскоязычных жителей страны: тему можно обозначить словосочетанием «русская угроза».
Не буду утверждать, что названная выше социальная группа не дает информационных поводов для громких скандалов, которые сейчас охотно раздуваются, тиражируются и используются охотниками за депутатскими мандатами. Похоже, многие мои соотечественники, с которыми меня объединяет общий родной язык, до конца не поняли, что начавшиеся год назад изменения в мире их касаются напрямую и уже начали заметно менять их жизнь. Война, задумывавшаяся Путиным как «специальная военная операция», постепенно начала обратный отсчет кремлевского режима. Кровавая схватка в Украине поставила на карту гораздо больше, чем судьбу взаимоотношений двух славянских народов: стараниями Путина и его окружения международному авторитету России нанесен сокрушительный удар, сравнимый с тем, что получила Германия в середине сороковых годов прошлого столетия. Сейчас невозможно предположить, насколько серьезными будут последствия, но расхлебывать их придется ни одному поколению русских – как живущих в России, так и за ее пределами.
Многие проживающие в Эстонии русские стараются изо всех сил дистанцироваться от кровавой драмы, кто-то пытается внушить себе мысль, что не все так однозначно, а самые, с позволения сказать, наивные ищут слова оправдания действиям российских властей. Таких убежденных Z-патриотов я встречаю все реже, но не уверен, что их стало меньше – думаю, они предпочли отойти в сторону.
Мне очень трудно понять людей, чей интеллектуальный и нравственный уровень до сих пор в значительной степени определяется позицией российских официальных медиаканалов. Не знаю, что творится в их головах, но редкие мои попытки переубедить их разбивались о какую-то абракадабру, которую они на меня выливали. Теперь, как учитель истории, более отчетливо понимаю, почему нацистской пропаганде удалось достичь таких ошеломляющих результатов по оболваниванию населения: любая, самая неприкрытая ложь способна вызвать доверие у значительной части населения. Так что старик Геббельс знал, что делал. Знают это и те, кто ежедневно и многочасно полоскает мозг россиянам. Под раздачу попали и местные русские, которые привыкли думать, что по российскому телевидению «врать не будут».
Некоторые из тех, кто считает возможным продолжать слушать бред телеканалов РФ, стали выполнять роль полезных идиотов, на которых теперь начинают ссылаться вступившие в борьбу за депутатские мандаты. Давно хранившееся в душах многих эстонцев недоверие к местным русским получило мощный положительный импульс к укреплению этих чувств, благодаря заявлениям и поступкам мало кому известных блогеров, музыкантов, членов потешных политических объединений. И вот мы это уже обсуждаем и опровергаем, возмущаемся и оправдываемся.
Прошедший год обнажил все общественные проблемы, затаенные взаимные обиды – в стране постепенно нарастает истерия, и на наших глазах разворачивается «охота на ведьм», где в ход идут самые разные приемы, один другого изощреннее. Совершенно для меня не понятная позиция Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата уже не один раз создавала ситуации, когда священники пытались пройти сразу меж нескольких струек. Я не крупный специалист в вопросах церковного подчинения, но именно сейчас для ЭПЦПМ назрела необходимость обозначить свою позицию - поддержку или не поддержку Москвы. Это нужно сделать хотя бы для того, чтобы дать четкий и недвусмысленный сигнал местным православным.
Прошел год с того момента, как началась война России с Украиной. Этого времени должно было хватить всем сомневающимся, чтобы понять масштаб и однозначность события. Хрупкий гражданский мир, который с таким трудом удалось установить после памятных всем бронзовых событий, может в любой момент рухнуть и остается лишь надеяться, что обойдется без баррикадных боев и кровавых потасовок.
Местные русские не должны позволить Кремлю использовать себя как «мягкую силу». Однако эстонская элита, как мне кажется, чересчур резво и неоправданно масштабно начала ограничивать их права и элементарные свободы, фактически подталкивая самую маргинальную часть этой группы к пассивному сопротивлению.
Я сгущаю краски? Мне так не кажется, поскольку атмосфера заметно накалилась и уже в заявлениях отдельных общественных деятелей четко просматриваются призывы «стоять насмерть», «поставить на место», «выдворить из страны», «закончить богадельни».
Понятно, что истерика отдельных чутко реагирующих граждан подогревается предвыборной лихорадкой. Но выборы скоро закончатся, а наша жизнь продолжится. Возникает вопрос: а не слишком ли много мы друг другу уже наговорили? Удачное ли сейчас время для того, чтобы начинать сводить исторические счеты, а также, пользуясь моментом, затыкать людям рты? Любой диалог лучше, чем зубодробительные аргументы, выплеснутые в лицо тем, чьим мнением у нас принято пренебрегать.