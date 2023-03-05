Блог, фото и видео ⟩ Результаты выборов: реформисты нокаутировали EKRE, центристы – главные проигравшие

Центристская партия получила 15,3% голосов или 16 мандатов, при том, что на прошлых парламентских выборах она имела на десять мандатов больше. Зато невероятный прорыв празднует партия «Ээсти 200» - прошлые парламентские выборы были для нее неудачными, пройти в парламент не удалось. Зато в этот раз «Ээсти 200» собрала 13,3% голосов избирателей или 14 мандатов. У остальных партий результаты более скромные: СДПЭ получила 9,3% голосов и девять мандатов, «Отечество» - 8,2% и восемь мандатов.