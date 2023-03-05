В воскресенье, 5 марта, в Эстонии прошли парламентские выборы, безоговорочными победителями которых стали реформисты. Партия премьер-министра Каи Каллас получила 31,2% голосов избирателей или 37 мандатов. Партия EKRE, которая, как прогнозировалось, будет буквально наступать на пятки реформистам, сдала позиции после оглашения результатов электронного голосования. Март и Мартин Хельме вместе со своими однопартийцами в итоге довольствуются 16,1% голосов или 17 мандатами. Ну а главными проигравшими стали центристы.
Блог, фото и видео ⟩ Результаты выборов: реформисты нокаутировали EKRE, центристы – главные проигравшие
Результаты выборов: реформисты нокаутировали EKRE, центристы – главные проигравшие
Центристская партия получила 15,3% голосов или 16 мандатов, при том, что на прошлых парламентских выборах она имела на десять мандатов больше. Зато невероятный прорыв празднует партия «Ээсти 200» - прошлые парламентские выборы были для нее неудачными, пройти в парламент не удалось. Зато в этот раз «Ээсти 200» собрала 13,3% голосов избирателей или 14 мандатов. У остальных партий результаты более скромные: СДПЭ получила 9,3% голосов и девять мандатов, «Отечество» - 8,2% и восемь мандатов.
Левые, правые и независимое кандидаты не набрали достаточно голосов, чтобы попасть в парламент. Подробнее читайте в нашем блоге!
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