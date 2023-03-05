По состоянию на 20:00 электронным путем проголосовали 313 514 человек, на избирательных участках - 143 346 человек. Наиболее активными были избиратели уезда Хийу, здесь проголосовало 57,7 процента избирателей. В Таллинне проголосовало 54,3 процента, в Тарту – 57,5 процента избирателей.

В 2019 году в период предварительного и электронного голосования проголосовали 346 409 избирателей, из них 99 177 человек проголосовали посредством избирательного бюллетеня и 247 232 - электронным путем.

Окончательное количество отданных электронным путем голосов станет известно завтра поздно вечером, так как после закрытия избирательных участков будет проведен учет проголосовавших дважды. Отданный на электронном голосовании голос можно будет изменить и в воскресенье, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня. Если избиратель использовал оба способа голосования, то учитываться будет только голос, отданный на избирательном участке при помощи избирательного бюллетеня.

Завтра - день выборов. 405 избирательных участков по всей Эстонии открыты с 9:00 до 20:00. Избиратель больше не привязан к одному избирательному участку и может сам выбрать для голосования избирательный участок в своем избирательном округе. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении.