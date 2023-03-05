Результат многолетних переговоров: одобрено глобальное соглашение о защите Мирового океана

Договор об открытом море предусматривает, что к 2030 году 30% Мирового океана станет охраняемой территорией - это позволить защитить и восстановить морскую флору и фауну.

Соглашение было достигнуто в пятницу вечером после 38 часов обсуждений в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В общей сложности переговоры тянулись более 10 лет, в том числе из-за разногласий по поводу финансирования соглашения и прав на рыболовство.

Последнее международное соглашение по охране океана было подписано 40 лет назад, в 1982 году, - это Конвенция ООН по морскому праву. Она закрепила принцип свободы открытого моря, согласно которому в международных водах все страны имеют право заниматься рыболовством, судоходством и исследовательской деятельностью. Сейчас только 1,2% открытого моря находится под охраной.

Морские флора и фауна за пределами охраняемых территорий страдают из-за изменения климата, чрезмерного отлова рыбы и активного судоходства.

По данным Международного союза охраны природы, почти 10% морских биологических видов находятся под угрозой исчезновения.

На новых охраняемых территориях, установленных в договоре, будут введены ограничения на промысел, судоходство и геологоразведочные работы. Речь идет в том числе о глубоководной добыче полезных ископаемых, когда металлы и минералы извлекают с морского дна на глубине 200 и более метров от поверхности.