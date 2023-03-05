На прошедшей рабочей неделе цены топлива в Риге выросли, а в Вильнюсе и Таллинне сохранились на прежнем уровне, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.
Что произошло с ценами на топливо в столицах стран Балтии?
Что произошло с ценами на топливо в столицах стран Балтии?
В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. В Таллинне также была самая высокая цена на дизельное топливо, а самым дешевым оно было в Вильнюсе.
На АЗС Circle K в Риге цена бензина 95-й марки повысилась на 6,4% до 1,674 евро за литр, а дизтопливо подешевело на 3,8% до 1,654 евро за литр.
На АЗС Circle K в Вильнюсе цена бензина 95-й марки и дизтоплива не изменилась, составив соответственно 1,549 и 1,619 евро за литр.
На АЗС Circle K в Таллинне 95-й бензин и дизтопливо, как и неделей ранее, стоили 1,729 и 1,699 евро за литр.
Цена автогаза в Риге выросла на 2,6% до 0,795 евро за литр. В Вильнюсе и Таллинне цены автогаза не изменились - 0,622 и 0,73 евро за литр.