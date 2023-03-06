ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ От «Менять все к чертям!» до «Оставить, как есть»: избиратели о будущей коалиции

В коалицию ни «зеленые», ни «Ээсти 200» не попадут

Всем понятно, что большие партии имеют большие шансы, а это значит, что коалиции надо ждать от них. Реформисты возьмут к себе центристов и «Отечество». Все говорит об этом. Но для меня важно поддержать не гигантов, а малые партии. Я много уделяю внимания природе и ее защитникам. У социалистов есть пункт о защите леса, но там стратегии нет. Мне нравится «зеленые», но у них мало политики, и они слабы в экономических вопросах. ЕКРЕ ни одного слова не уделила в своей программе экологии, одна безопасность. Что-то невнятное есть у Отечества и чуть-чуть есть у центристов. Мне кажется, что интересные предложения есть у «Ээсти 200», но в коалицию ни «зеленые», ни «Ээсти 200» не попадут.