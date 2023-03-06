Парламентские выборы, состоявшиеся 5 марта в Эстонии, показали самую высокую явку. В общей сложности свой голос отдали 615 009 избирателей или 63,7% от их общего числа. Реформисты получили 31,2% поддержки или 37 мандатов. За партию EKRE было отдано 16,1% голосов и получено 17 мандатов, центристы потеряли 10 мандатов и получат 16 мест в парламенте, «Ээсти 200» - 14 мандатов, соцдемы - 9 мест, а «Отечество» - 8. Жители Эстонии рассказали Rus.Postimees, какой правящей коалиции ждать.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ От «Менять все к чертям!» до «Оставить, как есть»: избиратели о будущей коалиции
Яника Сирви, менеджер (Таллинн)
Рабочая команда из реформистов, центристов и «Ээсти 200»
Лучшие цифры у реформистов, и решать будут они. Коалицию они будут формировать с Центристской партией и с кем-то новым. Хочется надеяться, что с «Ээсти 200». Получилась бы хорошая и сбалансированная рабочая команда в Рийгикогу.
Раиса Анишина, пенсионерка (Таллинн)
Центристам с «правыми» и «зелеными»
Мне ближе всего центристы и поэтому рассчитываю на них. В городе они все делают и для нас, простых пенсионеров организовывают помощь в управах. Я очень хорошо слежу за их работой, и нам менять их на кого-то незнакомого ненужно. Я всегда с удовольствием отдаю им свой голос. Думаю, что разумно центристам создать коалицию с Правой партией, они там свежие ребята, мне они симпатичны. И третьими рекомендовала бы взять, может, «зеленых». Пусть борются, а то леса вырубаются, а их защищать надо.
Юрий Лисовский, пенсионер (Вильянди)
Реформа терпеть центристов в коалиции не будет
Я не компетентен в таких политических вопросах. Могу предположить, что формировать кабинет министров будет партия власти, а это сейчас реформисты. У них все ресурсы, пресса, везде ключевые посты. Отсюда выводы, что терпеть центристов они у себя в коалиции не будут. Слишком разные партии. Вот кого позовут - сложно сказать. Наше дело проголосовать, а они там сами теперь думать будут, кого приглашать и с кем властные портфели делить. По мне, так оставить, как есть.
Кайя Контса, студентка (Таллинн)
В коалицию ни «зеленые», ни «Ээсти 200» не попадут
Всем понятно, что большие партии имеют большие шансы, а это значит, что коалиции надо ждать от них. Реформисты возьмут к себе центристов и «Отечество». Все говорит об этом. Но для меня важно поддержать не гигантов, а малые партии. Я много уделяю внимания природе и ее защитникам. У социалистов есть пункт о защите леса, но там стратегии нет. Мне нравится «зеленые», но у них мало политики, и они слабы в экономических вопросах. ЕКРЕ ни одного слова не уделила в своей программе экологии, одна безопасность. Что-то невнятное есть у Отечества и чуть-чуть есть у центристов. Мне кажется, что интересные предложения есть у «Ээсти 200», но в коалицию ни «зеленые», ни «Ээсти 200» не попадут.
Вадим Герасимов, водитель (Тарту)
Мы бы выиграли от социал-демократов, центристов и реформистов
Все политические баталии только начинаются. Сейчас начнут воевать за министерские кресла. Думаю, что мы все бы выиграли от социал-демократов, центристов и реформистов. Людям нужно дать воздуха, чтобы полегче жилось. Социалисты обещают хорошие деньги, налоговые послабления. Центристы умеют работать на местах, а реформа в области политики и безопасности справляются очень хорошо. Будет такая фигура - значит, и мы будем в порядке.
Яна Реймал, финансист (Таллинн)
Реформистам нельзя забыть центристов. И может, «правых»
Реформисты будут объединяться с кем хотят. У них очень удобная позиция, много власти на местах, и пункты в избирательной программе для всех партий так или иначе приемлемы. Для меня ясно, что нельзя обойти центристов, которые достойно представили себя на этих выборах, и нужно что-то новое, может, даже «правые». Хоть и маленькая партия, ну, если с кем-то из «Ээсти 200» или социал-демократов, то там есть умницы.
Александр Прокофьев, художник (Нарва)
Я бы хотел увидеть центристов, ЕКРЕ и «Ээсти 200»
Мне трудно выстраивать коалиционную модель. Сейчас столько факторов надо учитывать. Потом очень многое зависит и от личных результатов, особенно это касается Северо-Востока. Так что гадать на кофейной гуще можно, но мне сложно. Если бы от меня завесила модель коалиционных переговоров, то я бы хотел увидеть обязательно центристов, ЕКРЕ и «Ээсти 200». Это достойная коалиция была бы. Можно прибавить что-то еще.
Марика Александрова, домохозяйка (Таллинн)
Вместе могли бы быть центристы, соцдемы и Koos
Мы все очень устали от реформистов. Пусть коалицию формирует Центристская партия тоже. Потому что все эти инфляции, рост тарифов на свет и газ - сколько можно терпеть? Как пришли реформисты, так это безобразие и началось. Пусть теперь центристы скажут свое слово. Если бы я формировала правительство, то вместе могли бы быть центристы, соцдемы и Koos. Вот такая коалиция уравновесила бы все запросы общества. Мне очень нравится Koos, потому что они объединяют нас всех в одну по-настоящему дружную семью, без всяких наций.
Людмила Спиридонова, инженер (Нарва)
Нам хочется, чтобы это были EKRE, «Ээсти 200» и соцдемы
Результаты всем известны, но в жизни всегда хочется что-то более справедливого. Результаты результатами, а нам хочется, чтобы EKRE, «Ээсти 200» и соцдемы. EKRE по-новому смотрят на политику, у них хорошая экономическая программа, есть идеи по образованию, и они стали за интересы русских выступать тоже. Раньше такого не было. Если бы вы знали, как нам в Нарве надоели центристы. Там все пропитано ими. Что ни депутат, то центрист, а чиновники почти все из Центристской партии. И реформисты нам надоели уже. Менять всех к чертям. Хватит нам этих реформ, давайте в правительство новых и ориентированных на народ.
Марика Сепп, педагог (Таллинн)
Реформисты должны взять «Ээсти 200» и центристов
Точно формировать правительство будет Партия реформ. Должны бы взять в коалицию «Ээсти 200» и центристов. Центристская партия опытная в управлении страной, а «Ээсти 200» - это молодые силы, что-то новое. В политике должна быть смена курса и людей. Элиты должны меняться. Не надо сразу во всем, но постепенно, чтобы появлялись новые идеи, новые решения. «Ээсти 200» как раз будет пробовать идти по новому пути, а мы за ними.
Комментарий автора
Согласно Конституции Эстонии, решающее слово в назначении премьер-министра принадлежит парламенту страны. Кандидат на должность главы правительства, должен быть назначен в течение 14 дней с момента отставки предыдущего кабинета министров и официально утверждается президентом республики. Данное решение традиционно принимается главой государства после консультаций с лидерами представленных в Рийгикогу политических сил.
Для формирования нового состава правительства назначенный президентом кандидат в премьер-министры должен получить мандат на формирование кабинет министров от Рийгикогу, который принимает решение о кандидатуре премьер-министра открытым голосования, после того как заслушает его доклад о планах формирования будущего правительства. Традиционно правительство в Эстонии имеет модель коалиции из нескольких политических сил, позволяющих наиболее полно представить интересы избирателей.
В случае одобрения парламентариями представленной кандидатуры, глава нового кабинета министров в течение последующих семи дней обязан представить состав будущего правительства президенту Эстонии, который своим решением официально назначает членов правительства на их должности.
По данным на 6 марта 2023 года на 6.30 всего приняли участие в голосовании 615 009, из которых 301 495 человек проголосовало посредством бумажных бюллетеней, а 313 514 использовали электронную систему волеизъявления. Из общего количества избирателей, составляющего 966 129 граждан Эстонии, своим правом выбора воспользовались 615 009 человек или 63,7% от общего числа избирателей страны. В ходе нашего опроса поделиться мнением о том, какой станет будущая правящая коалиция, согласились жители Таллинна, Вильянди, Тарту и Нарвы. Было прошено более 30 человек.
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