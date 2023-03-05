ГАЛЕРЕЯ ⟩ День выборов в Рийгикогу начался

Начиная с этих выборов в Рийгикогу применяется новая методика расчета участия в голосовании. Ранее при расчетах учитывались все проживающие в Эстонии избиратели, но из постоянно проживающих за рубежом - лишь те, кто действительно принял участие в голосовании. Теперь будут учитываться все проживающие за границей избиратели, в том числе и те, кто не принимает участия в выборах. Проживающих за рубежом избирателей много (порядка 84 000), но их активность участия в голосовании - низкая (на предыдущих выборах порядка 8 процентов). По этой причине с применением новой методики общий показатель активности избирателей сократится. По старой методике активность избирателей на выборах в 2019 году составила 63,7 процента, по новой методике - около 58 процента.