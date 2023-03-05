Линнар Вийк, специалист и предприниматель в области информационных технологий, а также основатель и руководитель e-Riigi Akadeemia, рассказал Postimees, что новый рекорд электронных голосов на выборах в Рийгикогу его не удивил. Всего посредством электронного голосования, завершившегося в субботу вечером, проголосовало 313 514 человек.
Линнар Вийк: люди и впредь будут делать выбор в пользу электронного голосования
Это побило предыдущий рекорд - 273 620 электронных голосов на местных выборах 2021 года. Существует также большая вероятность того, что выборы этого года станут первым случаем, когда избиратели отдадут больше голосов в электронной среде, чем посредством бумажных бюллетеней на избирательных участках. Окончательные результаты будут известны вечером в воскресенье, 5 марта.
«Я абсолютно уверен, что этому [электронному голосованию] будет отдаваться предпочтение и впредь, - сказал Вийк. - Вполне логично, что для развития чего-то подобного потребуется некоторое время, но уже выросло поколение, для которого электронное голосование и электронные выборы являются естественной частью повседневной жизни».
По словам IT-технолога, он также принял участие в нынешних выборах в Рийгикогу, проголосовав электронно.
По словам Вийк, количество участников электронного голосования и происходящие на данный момент события оправдывают ожидания. «Не то чтобы я сидел и взволнованно следил за рейтингами сейчас. Это ведь никакой не развлекательный вид спорта», - прокомментировал он.
Вийк подтвердил, что совершенно логично, что будущее - за электронным голосованием, а бумажные бюллетени станут чем-то вроде дани традиции.
«Я еще не углублялся в анализ цифр, но мне кажется, что уже сейчас более половины всех поданных голосов приходится на голоса через э-среду», - сказал он.
Всего по состоянию на вечер субботы проголосовало 456 860 человек. Было подано 143 346 бюллетеней, и их доля от всех поданных голосов на данный момент составляет 31,4 процента.
В воскресенье, 5 марта, избирательные участки будут открыты с 9:00 до 20:00. Проголосовать можно только с помощью бумажного бюллетеня, включая возможность изменения ранее поданного голоса в э-среде.