Линнар Вийк: люди и впредь будут делать выбор в пользу электронного голосования

Это побило предыдущий рекорд - 273 620 электронных голосов на местных выборах 2021 года. Существует также большая вероятность того, что выборы этого года станут первым случаем, когда избиратели отдадут больше голосов в электронной среде, чем посредством бумажных бюллетеней на избирательных участках. Окончательные результаты будут известны вечером в воскресенье, 5 марта.

«Я абсолютно уверен, что этому [электронному голосованию] будет отдаваться предпочтение и впредь, - сказал Вийк. - Вполне логично, что для развития чего-то подобного потребуется некоторое время, но уже выросло поколение, для которого электронное голосование и электронные выборы являются естественной частью повседневной жизни».

По словам IT-технолога, он также принял участие в нынешних выборах в Рийгикогу, проголосовав электронно.

По словам Вийк, количество участников электронного голосования и происходящие на данный момент события оправдывают ожидания. «Не то чтобы я сидел и взволнованно следил за рейтингами сейчас. Это ведь никакой не развлекательный вид спорта», - прокомментировал он.

Вийк подтвердил, что совершенно логично, что будущее - за электронным голосованием, а бумажные бюллетени станут чем-то вроде дани традиции.

«Я еще не углублялся в анализ цифр, но мне кажется, что уже сейчас более половины всех поданных голосов приходится на голоса через э-среду», - сказал он.

Всего по состоянию на вечер субботы проголосовало 456 860 человек. Было подано 143 346 бюллетеней, и их доля от всех поданных голосов на данный момент составляет 31,4 процента.