Завтра пройдет День памяти старой Нарвы

В память о трагических днях в истории Нарвы, 6 марта в 17:30 у траурного камня, установленного вблизи городской поликлиники, пройдёт возложение цветов и зажжение свечей. После памятной церемонии в 18 часов в Нарвском колледже ТУ, мэр Нарвы Катри Райк и известный историк города Александр Опенко проведут интересное обсуждение, посвящённое памяти старой Нарвы. Принять участие в обсуждении приглашены все жители и гости города.

«Старый город живет в памяти многих людей, как в Нарве, так и в других местах Эстонии, и даже за ее пределами. Наша задача - сохранить память о прошлом нашего города», - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

«На протяжении столетий город несколько раз разрушали, но каждый раз Нарва восставала из пепла, как Феникс, и восстанавливала себя заново. На своих экскурсиях и лекциях я много говорю, что нас объединяет, а не о том, что разъединяет. Очень важно, чтобы Нарва была общим домом для всех, а история нашего города - это как раз то, что нас сближает, ведь в ней заложена память многих поколений, которую мы чтим и храним», - добавил Александр Опенко.