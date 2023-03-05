С упаковки культовой шоколадки пропадет символика Швейцарии: на это есть веская причина

Швейцария широко известна во всем мире, и многие продукты швейцарского происхождения принято считать особенно качественными. Для защиты своей торговой марки в стране действует специальное Постановление о швейцарском происхождении, которое было введено в 2017 году.

Постановление регулирует, кому разрешено рекламировать продукцию с символикой Швейцарии (например, швейцарский крест), а также это касается других национальных символов. Знаменитого шоколада Toblerone скоро среди них не будет, сообщает местная газета Aargauer Zeitung. Представитель американской кондитерской компании Mondelez подтвердил эту информацию швейцарской телекомпании SRF.

Поскольку компания Mondelez, выпускающая Toblerone, планирует в будущем производить шоколад в Словакии, он больше не может называться швейцарским шоколадом. По этой причине с лета будет разработана новая упаковка, включая новый логотип без силуэта Маттерхорна. По словам представителей компании, вскоре у упаковки появится модернизированный и обтекаемый логотип горы, соответствующий геометрическому и треугольному эстетическому дизайну.

Toblerone был изобретен в 1908 году двумя шоколатье по имени Теодор Тоблер и Эмиль Бауманн. Название бренда происходит от сочетания фамилии Тоблер и итальянского названия начинки - Torrone. До сих пор Toblerone производился только на фабрике к западу от Берна.