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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Мощное северное сияние поразило опытных фотографов-натуралистов

Мощное северное сияние поразило опытных фотографов-натуралистов
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Фото: Ahto Veensalu

Прошедшая неделя началась с редкого красивого проявления северного сияния, которое в этот раз можно было увидеть невооруженным глазом. В Пярнумаа северное сияние запечатлели как в воскресенье, так и поздно вечером в понедельник.

Ахто Веэнсалу, проживающий недалеко от Виртсу, уже много лет фотографирует северное сияние. Впервые он увидел его около десяти лет назад, и с тех пор его интерес только усилился.

Фотограф-любитель и в этот раз узнал о сиянии привычным образом. «Я слежу за графиками и прогнозами. На Facebook есть хорошая группа про сияния Эстонии, где каждый может увидеть, когда обсуждение очередного сияния "появится на горизонте"», - объяснил Веэнсалу, который все же не каждый день следит за социальными сетями.

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