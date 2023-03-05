Прошедшая неделя началась с редкого красивого проявления северного сияния, которое в этот раз можно было увидеть невооруженным глазом. В Пярнумаа северное сияние запечатлели как в воскресенье, так и поздно вечером в понедельник.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Мощное северное сияние поразило опытных фотографов-натуралистов
Мощное северное сияние поразило опытных фотографов-натуралистов
Ахто Веэнсалу, проживающий недалеко от Виртсу, уже много лет фотографирует северное сияние. Впервые он увидел его около десяти лет назад, и с тех пор его интерес только усилился.
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