ГАЛЕРЕЯ ⟩ Мощное северное сияние поразило опытных фотографов-натуралистов

Ахто Веэнсалу, проживающий недалеко от Виртсу, уже много лет фотографирует северное сияние. Впервые он увидел его около десяти лет назад, и с тех пор его интерес только усилился.

Фотограф-любитель и в этот раз узнал о сиянии привычным образом. «Я слежу за графиками и прогнозами. На Facebook есть хорошая группа про сияния Эстонии, где каждый может увидеть, когда обсуждение очередного сияния "появится на горизонте"», - объяснил Веэнсалу, который все же не каждый день следит за социальными сетями.