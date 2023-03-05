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Со здания Рижского вокзала демонтирована надпись на русском языке

rus.tvnet.lv
Со здания Рижского вокзала демонтирована надпись на русском языке
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Здание вокзала
Здание вокзала Фото: EM

В субботу, 4 марта, со здания Рижского центрального железнодорожного вокзала демонтировано название на русском языке - «Вокзал». Отныне название станции будет на двух языках - латышском и английском, пишет Rus.Tvnet.

«Это символический и значимый момент для нас как общества и для меня как министра транспорта. Русское название станции уже много лет не имеет практического смысла, и, как и памятник оккупации, оно поддерживало лишь атмосферу советского времени в самом центре столицы», - сказал министр транспорта Янис Витенбергс.

В то же время на Рижском центральном железнодорожном вокзале активно продолжаются строительные работы в рамках проекта Rail Baltica, который вскоре изменит облик всего вокзала. Инфраструктура вокзала будет создана в соответствии с современными требованиями, эстетически привлекательной и комфортной.

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