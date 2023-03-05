Со здания Рижского вокзала демонтирована надпись на русском языке

«Это символический и значимый момент для нас как общества и для меня как министра транспорта. Русское название станции уже много лет не имеет практического смысла, и, как и памятник оккупации, оно поддерживало лишь атмосферу советского времени в самом центре столицы», - сказал министр транспорта Янис Витенбергс.