Жестяная бочка для сбора дождевой воды, прислоненная к стене лестница или стоящая рядом с сараем лопата для снега - совершенно обычные вещи для членов семьи, а для воров - ценное имущество. Согласно статистике, в последние четыре года число краж росло. Что владелец дома может сделать сам, чтобы чужаки с недобрыми намерениями держались от его двора подальше?
Опасная тенденция ⟩ В первый раз вор уносит бочку, во второй – вламывается в сарай, в третий – проникает в комнату
Воруют все, что плохо лежит
Самый главный совет: надо убирать со двора все, что может заинтересовать вора. Даже если это старая жестяная бочка для сбора дождевой воды, ведь для вора это несколько килограммов металлолома.
«Если кто-то вошел в ваш двор, он начинает внимательнее осматриваться. В первый раз, возможно, пропадет бочка для полива, во второй раз взломают дверь сарая, а в третий уже проникнут в комнату. Как правило, если вор находит что-то, что вызывает интерес, он внимательно изучает, что еще можно взять», - предупредил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
Валяющаяся во дворе лестница - рабочий инструмент для вора
Во дворах часто можно найти лестницы, лопаты и другие предметы, которые на первый взгляд кажутся просто разбросанными вещами. Однако для вора они имеют совершенно иное значение. Например, окно на втором этаже открыто и к стене прислонена лестница – с ее помощью вор заберется в дом. Или дверь дома заперта, а сарай открыт и там лежит лом или топор. Это отличные рабочие инструменты, помогающие проникнуть в дом. Мораль этих примеров проста: все двери должны быть заперты и во дворе ничего не должно лежать на виду.
«Для человека это может быть просто лестница или стоящая у стены лопата, а для вора это средство, при помощи которого можно продвинуться на шаг вперед», - указал Пярьяла.
Ему вторит руководитель бюро Пыхьяской префектуры по борьбе с уголовными преступлениями Урмет Тамбре, по словам которого, уезжая на выходные или на более долгий срок, обязательно надо убрать под замок все садовые инструменты, детские самокаты, грили и шланги. Все эти предметы ищут на вторичном рынке, и воры могут быстро их продать.
Когда орудуют воры?
Чем темнее на улице, тем проще вору действовать. Пярьяла отмечает, что преступники следят за отпусками людей или, например, школьными каникулами, потому что в этом случае дома надолго остаются без охраны. Также им проще действовать на дачах, где зимой люди бывают редко.
«Вспоминаю историю одной семьи, которая приехала весной на дачу. Предыдущим летом они сделали там приличную печку из красного кирпича. Кто-то разобрал ее по кирпичику и вынес. Такая кража занимает не десять минут: вор или воры могут спокойно орудовать целыми днями, если не неделями напролет», – рассказал Пярьяла.
При этом расследовать такой случай сложнее, потому что неизвестно, когда именно в дом наведались воры: поздней осенью, зимой или и вовсе ранней весной?
Об охране дома задумываются слишком поздно
По словам Пярьяла, к сожалению, люди задумываются об охранной системе только после того, как в дом наведались воры. Он приводит в пример случай, произошедший прошлым летом, когда окрестности Таллинна захлестнула волна краж. G4S консультировал тогда множество людей, в домах у которых были совершены кражи и кражи со взломом, – из окрестностей Саку, Кийза, Касеметса, Метсанурме и Рообука. Ущерб, как правило, был небольшой, но мир и спокойствие в домах людей были нарушены.
«Бытует мнение, что охранная система нужна для защиты вещей. Также многие думают, мол, у меня есть страховка, в случае кражи она возместит стоимость вещей, но на самом деле домашняя охрана необходима по другой причине, – отметил Пярьяла. – Результаты различных исследований, которые мы проводили с организацией „Помощь жертвам”, показывают, что люди, ставшие жертвой воров, спустя годы переживают не о материальном ущербе – они страдают от эмоциональной травмы. Вещи возместит страховка, а эмоциональная травма от того, что кто-то вломился в мой дом, может не проходить очень долго» .
Руководитель бюро Пыхьяской префектуры по борьбе с уголовными преступлениями Урмет Тамбре дает владельцам домов такой совет: при возможности установите камеры видеонаблюдения и дополнительное освещение, заприте двор и задумайтесь о создании соседского дозора. Заметив в своих краях подозрительный автомобиль или чужаков, которые что-то выведывают, необходимо сразу же сообщить об этом полиции и соседям.