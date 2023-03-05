Опасная тенденция ⟩ В первый раз вор уносит бочку, во второй – вламывается в сарай, в третий – проникает в комнату

Ему вторит руководитель бюро Пыхьяской префектуры по борьбе с уголовными преступлениями Урмет Тамбре, по словам которого, уезжая на выходные или на более долгий срок, обязательно надо убрать под замок все садовые инструменты, детские самокаты, грили и шланги. Все эти предметы ищут на вторичном рынке, и воры могут быстро их продать.

Когда орудуют воры?

Чем темнее на улице, тем проще вору действовать. Пярьяла отмечает, что преступники следят за отпусками людей или, например, школьными каникулами, потому что в этом случае дома надолго остаются без охраны. Также им проще действовать на дачах, где зимой люди бывают редко.

«Вспоминаю историю одной семьи, которая приехала весной на дачу. Предыдущим летом они сделали там приличную печку из красного кирпича. Кто-то разобрал ее по кирпичику и вынес. Такая кража занимает не десять минут: вор или воры могут спокойно орудовать целыми днями, если не неделями напролет», – рассказал Пярьяла.

При этом расследовать такой случай сложнее, потому что неизвестно, когда именно в дом наведались воры: поздней осенью, зимой или и вовсе ранней весной?

Об охране дома задумываются слишком поздно