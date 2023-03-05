Через литовский газовый терминал в Клайпеде в Эстонию из США поступает сланцевый газ, который очень вреден для климата, сообщает эстонское зеленое движение на своем сайте.
Зеленое движение: из США в Эстонию поступает вредоносный газ
Сланцевый газ, оказывает очень сильно влияние на климат и сообщества, в которых он производится. Загрязняет питьевую воду и производит большое количество ядовитых веществ, а иногда даже радиоактивное загрязнение. Сланцевый газ запрещен во многих государствах-членах Европейского союза из-за его экологических проблем.
Для добычи сланцевого газа используют наклонно-горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта и сейсмическое моделирование. Аналогичная технология добычи применяется и для получения угольного метана. Сланцевый газ содержится в небольших концентрациях, поэтому для добычи значительных количеств такого газа требуется бурение скважин на больших площадях.
На один проект добычи уходит 4-30 миллионов литров воды и около 151 000 литров химических веществ. Последние содержат хорошо известные канцерогены и токсины, такие как свинец, уран, ртуть, радиум, метанол, гидрохлорная кислота и формальдегид или метанал. Весь этот процесс выбрасывает значительное количество метана в атмосферу. Ученые согласны с тем, что выбросы от сланцевого газа намного выше, чем выбросы CO2 при сжигании обычного природного газа.
Эстонское зеленое движение считает, что ископаемый газ, независимо от его происхождения, не является решением для Европы. Цель ЕС избавиться от российского газа может стать прекрасной возможностью ускорить зеленый поворот.
«Точно так же, как табачные компании не призывают готовить законопроекты о здоровье, нефтяные и газовые компании не должны иметь право голоса право в разработке законодательства, необходимого для защиты нашего климата», - пишет зеленое движение в своем посте.