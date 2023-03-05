Зеленое движение: из США в Эстонию поступает вредоносный газ

Сланцевый газ, оказывает очень сильно влияние на климат и сообщества, в которых он производится. Загрязняет питьевую воду и производит большое количество ядовитых веществ, а иногда даже радиоактивное загрязнение. Сланцевый газ запрещен во многих государствах-членах Европейского союза из-за его экологических проблем.

Для добычи сланцевого газа используют наклонно-горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта и сейсмическое моделирование. Аналогичная технология добычи применяется и для получения угольного метана. Сланцевый газ содержится в небольших концентрациях, поэтому для добычи значительных количеств такого газа требуется бурение скважин на больших площадях.

На один проект добычи уходит 4-30 миллионов литров воды и около 151 000 литров химических веществ. Последние содержат хорошо известные канцерогены и токсины, такие как свинец, уран, ртуть, радиум, метанол, гидрохлорная кислота и формальдегид или метанал. Весь этот процесс выбрасывает значительное количество метана в атмосферу. Ученые согласны с тем, что выбросы от сланцевого газа намного выше, чем выбросы CO2 при сжигании обычного природного газа.

Эстонское зеленое движение считает, что ископаемый газ, независимо от его происхождения, не является решением для Европы. Цель ЕС избавиться от российского газа может стать прекрасной возможностью ускорить зеленый поворот.