К полудню воскресенья, 5 марта, на выборах в Рийгикогу проголосовали больше 54 процентов избирателей. Rus.Postimees узнал у жителей столичного района Пыхья-Таллинн, кто, по их мнению, одержит победу на этих выборах и кому они сами отдали свой голос в этот раз.
ВИДЕО ⟩ «Просто за человека» и «по старой памяти»: узнайте, за кого голосовали жители Таллинна
– На ваш взгляд, какая партия соберет больше всего голосов?
Валентина: Я думаю, Кая Каллас… и вот эта партия. Потому что они впереди всех идут.
Наталья: Центристы, а кто же еще? Не бегают из партии в партию. Как у нас тут Кальюлайд: бегал, бегал, а потом, вон, в другую (партию – прим.ред.) перешел. Центристы – они более надежные, они и школы русские хотят оставить. Какая-то надежда есть на них.
Лидия: Как всегда, реформисты же, естественно. Но я за них не голосую никогда. У меня всегда центристы были в приоритете. Были и остались. Я человек верный.
Алла: В душе я считаю, что выиграет EKRE, но сделают так, что выиграют реформисты. Я не верю этому электронному голосованию. Да, я очень их (EKRE – прим.ред.) поддерживаю, как они повели себя во время коронавируса: они единственные говорили правду.
София: Реформы, а кто же еще? Они более мощные, сильные.
Максим: Сложно судить. Мне кажется, что действительно уже нужно что-то новое. Но это мое мнение. Потому что старые партии уже себя изжили, на мой взгляд. Я вот за Koos проголосовал, какой кандидат – это уже не столь важно, все равно я их толком не видел, не знаю. Но мне кажется, если дать попробовать, может, что-то и получится. Весь вопрос: какой уровень специализации у этих людей.
Галина: Я все время эту партию выбираю. Центристскую. Сколько лет.
Ольга: Тут без всего, это реформы. Они, по-моему, сразу изначально уже делят места. Я за центристов, я все время за них голосовала. Они мне нравятся, они более надежные, правдивые.
Александр: Я бы хотел, чтобы набрала (больше всего голосов – прим. ред.) Центристская партия. Это мое мнение. За много лет они очень много сделали для Таллинна. Покойный Эдгар Сависаар, Кылварт. Они много делали для города. И в этом их заслуга. Поэтому я только за это.
Николай: Так уже же объявили почти все результаты. И так без этого ясно. Думаю, конечно, центристы будут вторыми. Почему-то мне так кажется.
Виктория: Даже не могу сказать, я не очень полический человек. Я за Кылварта. Просто за человека.
Роберт: Не знаю, по старой памяти, может, за центристов. За Кылварта точно. Просто для города он делает все. Государство для города – ничего.
Тамара: За Центристскую партию. Они как-то больше стоят за русских. Я считаю, что они… не выгоняют нас.