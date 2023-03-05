ВИДЕО ⟩ «Просто за человека» и «по старой памяти»: узнайте, за кого голосовали жители Таллинна

– На ваш взгляд, какая партия соберет больше всего голосов?

Валентина: Я думаю, Кая Каллас… и вот эта партия. Потому что они впереди всех идут.

Наталья: Центристы, а кто же еще? Не бегают из партии в партию. Как у нас тут Кальюлайд: бегал, бегал, а потом, вон, в другую (партию – прим.ред.) перешел. Центристы – они более надежные, они и школы русские хотят оставить. Какая-то надежда есть на них.

Лидия: Как всегда, реформисты же, естественно. Но я за них не голосую никогда. У меня всегда центристы были в приоритете. Были и остались. Я человек верный.

Алла: В душе я считаю, что выиграет EKRE, но сделают так, что выиграют реформисты. Я не верю этому электронному голосованию. Да, я очень их (EKRE – прим.ред.) поддерживаю, как они повели себя во время коронавируса: они единственные говорили правду.

София: Реформы, а кто же еще? Они более мощные, сильные.