В день выборов в Тарту за первые три часа проголосовало около 3000 избирателей, а к полудню явка составила 61,7 процента.
Явка в Тарту обещает превзойти результаты предыдущих выборов
Явка в Тарту обещает превзойти результаты предыдущих выборов
«Оживленное голосование предыдущих дней продолжилось, - сказал Юри Мёльдер, председатель городской избирательной комиссии Тарту. - Был вопрос, продолжится ли подобная тенденция, но теперь, похоже, эта активность отразится в более высокой явке, чем в прошлый раз».
На последних выборах в Рийгикогу в Тарту голосовали 66,5 процента избирателей.
По словам Мёльдра, нарушений в ходе выборов выявлено не было.
Ключевые слова