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Явка в Тарту обещает превзойти результаты предыдущих выборов

Юри Саар
Явка в Тарту обещает превзойти результаты предыдущих выборов
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Выборы в Рийгикогу в Тарту.
Выборы в Рийгикогу в Тарту. Фото: Sille Annuk

В день выборов в Тарту за первые три часа проголосовало около 3000 избирателей, а к полудню явка составила 61,7 процента.

«Оживленное голосование предыдущих дней продолжилось, - сказал Юри Мёльдер, председатель городской избирательной комиссии Тарту. - Был вопрос, продолжится ли подобная тенденция, но теперь, похоже, эта активность отразится в более высокой явке, чем в прошлый раз».

На последних выборах в Рийгикогу в Тарту голосовали 66,5 процента избирателей.

По словам Мёльдра, нарушений в ходе выборов выявлено не было.

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