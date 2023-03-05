Явка в Тарту обещает превзойти результаты предыдущих выборов

«Оживленное голосование предыдущих дней продолжилось, - сказал Юри Мёльдер, председатель городской избирательной комиссии Тарту. - Был вопрос, продолжится ли подобная тенденция, но теперь, похоже, эта активность отразится в более высокой явке, чем в прошлый раз».