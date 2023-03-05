Урмас Паэт: высокая явка говорит о внутриполитическом конфликте

- О чем может говорить высокая явка избирателей?

- Я уверен, что основная причина заключается в том, что жители Эстонии чувствуют реальный внутриполитический конфликт. Люди, которые поддерживают Партию реформ и некоторые другие партии, мобилизировались. С другой стороны, люди, которые поддерживают EKRE, тоже мобилизировались. Если сравнивать с предыдущими выборами, то можно сказать, что такого ясного конфликта между партиями, как сейчас, раньше не было. Ну и, конечно, вся эта турбулентность, агрессия в адрес Украины играют свою роль. Напряженные времена имеют влияние на активность в выборах.

- Как решать этот конфликт после выборов? Какие изменения ждут избирателей?

- Во-первых, необходимо, чтобы было новое стабильное правительство. Во-вторых, все должны стараться, чтобы уровень политической культуры в Эстонии стал выше. Это нормально, что у партий разные взгляды и позиции в очень серьезных вопросах, но в то же время важно, чтобы общение с друг другом и с обществом были на хорошем уровне с точки зрения политической культуры. Этого сейчас, к сожалению, нет.

- Какие планы на коалицию?