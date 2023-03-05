Чем удивила нынешняя избирательная кампания Партию реформ? Дадут ли реформисты шанс центристам или EKRE на формирование коалиции? Что изменится после выборов? Об этом Rus.Postimees спросил реформиста и евродепутата Урмаса Паэта.
Урмас Паэт: высокая явка говорит о внутриполитическом конфликте
- О чем может говорить высокая явка избирателей?
- Я уверен, что основная причина заключается в том, что жители Эстонии чувствуют реальный внутриполитический конфликт. Люди, которые поддерживают Партию реформ и некоторые другие партии, мобилизировались. С другой стороны, люди, которые поддерживают EKRE, тоже мобилизировались. Если сравнивать с предыдущими выборами, то можно сказать, что такого ясного конфликта между партиями, как сейчас, раньше не было. Ну и, конечно, вся эта турбулентность, агрессия в адрес Украины играют свою роль. Напряженные времена имеют влияние на активность в выборах.
- Как решать этот конфликт после выборов? Какие изменения ждут избирателей?
- Во-первых, необходимо, чтобы было новое стабильное правительство. Во-вторых, все должны стараться, чтобы уровень политической культуры в Эстонии стал выше. Это нормально, что у партий разные взгляды и позиции в очень серьезных вопросах, но в то же время важно, чтобы общение с друг другом и с обществом были на хорошем уровне с точки зрения политической культуры. Этого сейчас, к сожалению, нет.
- Какие планы на коалицию?
- Партия реформ говорила до сих пор, что не будет создавать коалицию с EKRE, все другие возможности открыты. Конечно, здесь свою роль играет то, какой будет математика в составе нового парламента, потому что если мы хотим получить стабильное правительство, а мы хотим, то это значит как минимум 54 голоса и даже больше. Надо еще подождать несколько часов.