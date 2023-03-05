«Мы всех запугаем до смерти»: скандал в Британии из-за утечки переписки чиновников в разгар пандемии

«Когда мы выкатываем новый вариант», - спросил Хэнкок.

О новом штамме коронавируса Хэнкок объявил на следующий день.

Еще один взрывоопасный диалог обнаруживается в переписке Хэнкока с главой гражданской службы (то есть самым высокопоставленным из кадровых государственных служащих) Саймоном Кейсом в январе 2021 года. К тому времени в Англии уже действовал строгий локдаун, и Хэнкок и Кейс обсуждали возможные изменения правил.

Кейс советовал министру не вносить мелкие изменения, поскольку это будет выглядеть «нелепо». Также он предлагал «нарастить мощность месседжей», указывая, что «жизненно важен фактор вины/страха».

До этого, в июле 2020 года тогдашний премьер-министр Борис Джонсон писал Саймону Кейсу, что нужно «воинствующе» требовать соблюдения правил социального дистанцирования. По словам Джонсона, это требование практически не соблюдалось.

Джонсон отмечал: «Нам необходимо говорить людям, что если они хотят спасти экономику и защитить Национальную службу здравоохранения [от перегрузки], им необходимо соблюдать правила».

«Возможно, нам придется ужесточить правила. Сейчас вы можете встречаться в помещении по шесть человек - от разных домохозяйств. Понимают ли они на самом деле это правило и следуют ли ему?» - спрашивал Джонсон чиновника.

Переписка велась через месяц после того, как сам Борис Джонсон и его супруга нарушили правило «шести человек», посетив вечеринку на Даунинг-стрит в июне 2020 года. За это нарушение экс-премьер и его жена впоследствии были наказаны штрафом.

Экс-министр здравоохранения Мэтт Хэнкок уже несколько раз заявлял о том, что отбор сообщений был пристрастным и отражает интересы противников локдауна.