Как партия EKRE расценивает первые результаты выборов? Возможна ли с кем-то коалиция? Оценит ли EKRE русские голоса, отошедшие к ним от центристов? Что изменится после выборов?
Март Хельме: мы не раскалываем общество, как реформисты, и не навешиваем на людей ярлыки марионеток Кремля
Партия EKRE ожидает итоги выборов в столичном отеле Hilton. Март Хельме дал интервью съемочной команде Rus.Postimees.
- Как вы оцениваете результаты выборов на текущий момент?
- На текущий момент мы, конечно, довольны. Сейчас мы лидируем, но мы еще не знаем, какими будут результаты э-голосования. Также еще не пришли результаты голосования из других стран, например, из Финляндии. Это может сильно изменить картину.
- Тем не менее, вы уже, наверное, обсуждали варианты по коалиции, готовы ли вы формировать правительство?
- Это тоже сложно сказать, поскольку нет окончательных результатов выборов. Если мы их выиграем, то, конечно, попытаемся создать коалицию, но это будет довольно сложно. В Эстонии сложилась такая ситуация, что маленькие партии и те партии, которые имеют не такие хорошие результаты, хотят воспользоваться моментом, ведь реформисты с нами коалицию создавать не собираются. «Ээсти 200» тоже не собирается, да и социал-демократы. Остаются «Отечество» и центристы. И они, наверняка, захотят получить пост премьер-министра. Мы не будем готовы отдать им этот пост, что может создать ситуацию, когда альтернативной коалиции, где мы будем иметь пост премьера, не получится.
- Явка на высоком уровне. С чем это связано?
- Реформисты говорят о том, что они якобы гарантируют безопасность и благополучие, но на самом деле это неправда. Все чувствуют, что дела плохи, особенно в регионах. Если мы посмотрим на Ида-Вирумаа, то там реформисты хотят закрывать сланцевую отрасль, наши электростанции. А что тогда остается этим людям там? Какие-то пособия… Но это же какое-то издевательство.
Мы очень ясно дали понять - мы не будем закрывать наши электростанции и сланцевую экономику, мы не будем участвовать в этом зеленом повороте таким образом, что это будет бить по благополучию наших людей. Так что здесь большая разница, если сравнивать EKRE и Партию реформ. А если говорить о других партиях, то они все будто бы вагоны, а реформисты - это паровоз.
- Часть русских голосов на этот раз отошла и EKRE. Готовы ли вы слышать русскоязычное население после выборы?
- Наше общество - очень сложное явление, в том плане, что у нас здесь и русские, которые остались после развала Советского Союза, это уже второе и третье поколение. Здесь сейчас и украинцы, и эстонцы. Что делают реформисты? Они занимаются дроблением этих групп, чтобы они не были жителями или гражданами Эстонии. Чтобы они были разобщены и соревновались между собой: те люди, являются марионетками Кремля, а вот эти хорошие. Это неправильно. Самая большая задача, которая будет стоять перед правительством - попытаться собрать наше общество, чтобы все себя чувствовали жителями и гражданами Эстонии.