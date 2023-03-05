Март Хельме: мы не раскалываем общество, как реформисты, и не навешиваем на людей ярлыки марионеток Кремля

Партия EKRE ожидает итоги выборов в столичном отеле Hilton. Март Хельме дал интервью съемочной команде Rus.Postimees.

- Как вы оцениваете результаты выборов на текущий момент?

- На текущий момент мы, конечно, довольны. Сейчас мы лидируем, но мы еще не знаем, какими будут результаты э-голосования. Также еще не пришли результаты голосования из других стран, например, из Финляндии. Это может сильно изменить картину.

- Тем не менее, вы уже, наверное, обсуждали варианты по коалиции, готовы ли вы формировать правительство?

- Это тоже сложно сказать, поскольку нет окончательных результатов выборов. Если мы их выиграем, то, конечно, попытаемся создать коалицию, но это будет довольно сложно. В Эстонии сложилась такая ситуация, что маленькие партии и те партии, которые имеют не такие хорошие результаты, хотят воспользоваться моментом, ведь реформисты с нами коалицию создавать не собираются. «Ээсти 200» тоже не собирается, да и социал-демократы. Остаются «Отечество» и центристы. И они, наверняка, захотят получить пост премьер-министра. Мы не будем готовы отдать им этот пост, что может создать ситуацию, когда альтернативной коалиции, где мы будем иметь пост премьера, не получится.

- Явка на высоком уровне. С чем это связано?