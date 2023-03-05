Как в EKRE расценивают первые результаты выборов? Оценят ли национал-консерваторы русские голоса, отошедшие к ним от центристов? Что изменится после выборов?
Март Хельме: разделенное на марионеток Кремля и хороших людей общество важно сплотить
Политики EKRE ожидали итоги выборов в столичном отеле Hilton. Вице-председатель партии Март Хельме дал в промежутке интервью съемочной группе Rus.Postimees.
- Явка избирателей на высоком уровне. С чем это связано?
- Реформисты говорят о том, что они якобы гарантируют безопасность и благополучие общества, но на самом деле это неправда. Все чувствуют, что дела плохи, особенно в регионах. Если мы посмотрим на Ида-Вирумаа, то там реформисты хотят закрывать сланцевую отрасль, наши электростанции. А что тогда остается этим людям там? Какие-то пособия… но это же какое-то издевательство.
Мы очень ясно дали понять - мы не будем закрывать наши электростанции и сланцевую экономику, мы не будем участвовать в этом зеленом повороте таким образом, что это будет бить по благополучию наших людей. Так что между EKRE и Партией реформ - большая разница. А если говорить о других партиях, то они все - словно вагоны, прицепленные к паровозу реформистов.
- Часть русских голосов на этот раз, похоже, отошла и EKRE. Готовы ли вы слышать русскоязычное население после выборов?
- Наше общество - очень сложное явление: эстонцы, а также русские, которые остались здесь после развала Советского Союза, это уже второе и третье поколение. Сейчас добавились и украинцы. Что делают реформисты? Они занимаются дроблением этих групп, чтобы они не были жителями или гражданами Эстонии, чтобы они были разобщены и соревновались между собой: одни - марионетки Кремля, другие - хорошие. Это неправильно. Самая большая задача, которая будет стоять перед правительством - попытаться собрать наше общество воедино, чтобы все чувствовали себя жителями и гражданами Эстонии.