Март Хельме: разделенное на марионеток Кремля и хороших людей общество важно сплотить

Политики EKRE ожидали итоги выборов в столичном отеле Hilton. Вице-председатель партии Март Хельме дал в промежутке интервью съемочной группе Rus.Postimees.

- Явка избирателей на высоком уровне. С чем это связано?

- Реформисты говорят о том, что они якобы гарантируют безопасность и благополучие общества, но на самом деле это неправда. Все чувствуют, что дела плохи, особенно в регионах. Если мы посмотрим на Ида-Вирумаа, то там реформисты хотят закрывать сланцевую отрасль, наши электростанции. А что тогда остается этим людям там? Какие-то пособия… но это же какое-то издевательство.

Мы очень ясно дали понять - мы не будем закрывать наши электростанции и сланцевую экономику, мы не будем участвовать в этом зеленом повороте таким образом, что это будет бить по благополучию наших людей. Так что между EKRE и Партией реформ - большая разница. А если говорить о других партиях, то они все - словно вагоны, прицепленные к паровозу реформистов.

- Часть русских голосов на этот раз, похоже, отошла и EKRE. Готовы ли вы слышать русскоязычное население после выборов?