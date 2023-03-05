Как социал-демократы расценивают промежуточные результаты выборов? Чего им не хватило? Какие выводы придется сделать? С кем социал-демократы готовы вступить в коалицию, а с кем исключают сотрудничество? Что изменится после выборов?
Осиновский: возможное возращение EKRE к власти побудило людей идти на выборы
Социал-демократы ожидают итоги выборов в Reval Cafe Rävala, буквально в двух шагах от партийной вечеринки реформистов. Первые итоги выборов прокомментировал съемочной группе Rus.Postimees Евгений Осиновский.
- О чем может свидетельствовать высокая явка?
- Последние несколько недель в обществе идет достаточно активная дискуссия о принципиальности этих выборов, возможности возвращения EKRE к власти и, кажется, что это мобилизовало электорат как с одной, так и с другой стороны. В абсолютных пропорциях рост явки очевиден, но в то же время активность не столь кардинально отличается от предыдущих выборов.
- Вы сказали, что не исключаете возвращения EKRE к власти. Действительно такое возможно?
- То, что EKRE, «Отечество» и Центристская партия, в принципе, выразили готовность перед выборами заключить коалицию, было для всех ясно, это в какой-то степени мобилизовало часть, в первую очередь, эстоноязычного общества голосовать против этой коалиции, поддержав Партию реформ и некоторые другие партии. Но как это реализовалось в контексте результатов, пока сложно сказать.
- Какие ожидания у социал-демократов?
- Если посмотреть на начало этого года, то наша поддержка в соответствии с рейтингом была 6,5-7%, поэтому если нам удастся повторить прошлый результат, то есть десять мест в парламенте, это будет очень хорошо. Но, скорее всего, так хорошо дела не пойдут, поэтому пару мест придется отдать одной новой партии, то есть «Ээсти 200», которая однозначно пройдет в парламент.
- Почему пару мандатов социал-демократам придется отдать?
- Контекст этих выборов - война в Украине и в этом контексте большинство избирателей полуавтоматически тянутся к партии премьер-министра. Мы видим это и в других странах. И, конечно, тем, которые так или иначе были бы в обществе важны в том числе для нашей партии, на переднем плане нет. И еще приход новой партии, то есть «Ээсти 200».