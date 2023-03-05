Осиновский: возможное возращение EKRE к власти побудило людей идти на выборы

Социал-демократы ожидают итоги выборов в Reval Cafe Rävala, буквально в двух шагах от партийной вечеринки реформистов. Первые итоги выборов прокомментировал съемочной группе Rus.Postimees Евгений Осиновский.

- О чем может свидетельствовать высокая явка?

- Последние несколько недель в обществе идет достаточно активная дискуссия о принципиальности этих выборов, возможности возвращения EKRE к власти и, кажется, что это мобилизовало электорат как с одной, так и с другой стороны. В абсолютных пропорциях рост явки очевиден, но в то же время активность не столь кардинально отличается от предыдущих выборов.

- Вы сказали, что не исключаете возвращения EKRE к власти. Действительно такое возможно?

- То, что EKRE, «Отечество» и Центристская партия, в принципе, выразили готовность перед выборами заключить коалицию, было для всех ясно, это в какой-то степени мобилизовало часть, в первую очередь, эстоноязычного общества голосовать против этой коалиции, поддержав Партию реформ и некоторые другие партии. Но как это реализовалось в контексте результатов, пока сложно сказать.

- Какие ожидания у социал-демократов?

- Если посмотреть на начало этого года, то наша поддержка в соответствии с рейтингом была 6,5-7%, поэтому если нам удастся повторить прошлый результат, то есть десять мест в парламенте, это будет очень хорошо. Но, скорее всего, так хорошо дела не пойдут, поэтому пару мест придется отдать одной новой партии, то есть «Ээсти 200», которая однозначно пройдет в парламент.

- Почему пару мандатов социал-демократам придется отдать?