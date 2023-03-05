Вс, 5.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Никакого Skype и Viber для работников госучреждений: в России приняли новый закон

PM Majandus
Никакого Skype и Viber для работников госучреждений: в России приняли новый закон
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Мессенджеры. Фото иллюстративное.
Мессенджеры. Фото иллюстративное. Фото: DAMIEN MEYER

В России приняли закон, согласно которому работникам государственных учреждений запрещается использовать многие западные мессенджеры.

Согласно новому закону, российские государственные организации больше не могут пользоваться услугами иностранных сервисов для быстрого обмена информацией (мессенджерами - прим.ред.), сообщает Infosecurity Magazine.

В опубликованном федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и СМИ Роскомнадзором списке запрещенных приложений находятся американские Discord, Microsoft Teams, Skype для бизнеса, Snapchat и WhatsApp. Швейцарское приложение для обмена зашифрованными сообщениями Threema, дубайский Telegram, японский Viber и китайский WeChat также отныне запрещены.

Два популярных американских приложения, Signal и Zoom, по-прежнему разрешены в российских госорганах и других организациях, хотя в будущем и они могут быть добавлены в список запрещенных.

Предположительно, ограничения в отношении правительственных чиновников вводятся для того, чтобы уменьшить вероятность попадания конфиденциальной информации к союзникам Украины.

Разведка под руководством США уже раскрывала российские военные планы, включая первоначальное вторжение, с целью уменьшения стратегического и геополитического преимущества Кремля.

Однако такой шаг можно также рассматривать и в более широком контексте борьбы против иностранных технологических служб в России. Таким образом правительство РФ стремится подавить инакомыслие и контролировать освещение событий в СМИ.

Ключевые слова
Наверх