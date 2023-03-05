Никакого Skype и Viber для работников госучреждений: в России приняли новый закон

Согласно новому закону, российские государственные организации больше не могут пользоваться услугами иностранных сервисов для быстрого обмена информацией (мессенджерами - прим.ред.), сообщает Infosecurity Magazine.

В опубликованном федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и СМИ Роскомнадзором списке запрещенных приложений находятся американские Discord, Microsoft Teams, Skype для бизнеса, Snapchat и WhatsApp. Швейцарское приложение для обмена зашифрованными сообщениями Threema, дубайский Telegram, японский Viber и китайский WeChat также отныне запрещены.

Два популярных американских приложения, Signal и Zoom, по-прежнему разрешены в российских госорганах и других организациях, хотя в будущем и они могут быть добавлены в список запрещенных.

Предположительно, ограничения в отношении правительственных чиновников вводятся для того, чтобы уменьшить вероятность попадания конфиденциальной информации к союзникам Украины.

Разведка под руководством США уже раскрывала российские военные планы, включая первоначальное вторжение, с целью уменьшения стратегического и геополитического преимущества Кремля.