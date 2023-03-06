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РАЗБОР ПОЛЕТОВ ⟩ Кылварт: дальше – засучить рукава или заказывать реквием

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Кылварт: дальше – засучить рукава или заказывать реквием
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Что пошло не так у Центристской партии? Почему она не досчиталась 10 мандатов по сравнению с предыдущими парламентскими выборами? Чем объяснить потерю значительной доли русских голосов? 

Вице-председатель и член правления Центристской партии (ЦП), мэр Таллинна Михаил Кылварт подвел по горячим следам неутешительные для партии итоги выборов.

Коротко: «Мы были неубедительны, нужно делать выводы». 

Подробнее: «Прошу прощения за низкий стиль, но нынешние результаты – это такой хороший волшебный пинок, после которого можно двигаться лишь в двух направлениях: засучить рукава или заказывать реквием».

– Что пошло не так? Как вы оцениваете итоги выборов?

– Оценку выборам дал избиратель. Нам нужно делать выводы. Избиратель не доверил нам достаточного количества голосов, которое бы позволило центристам рассчитывать на коалицию.

Избиратель разуверился в нашей повестке и проголосовал ногами.

Наверняка, избиратель не разобрался в наших целях, посылах и идеологических приоритетах. 

– Последует ли жесткая реакция внутри партии на неутешительные итоги?

– Это очень серьезный сигнал от избирателя. В то же время я не считаю, что настал экзистенциальный кризис и теперь мы сложим руки. Уверен, что у партии по-прежнему есть потенциал. Есть и общественная необходимость в наличии такой партии. Возможно, что ЦП и не очень убедительна, но она дает четкий посыл на консолидацию общества. К сожалею, этих посылов сейчас больше не исходит ни от одной другой партии.

Надеюсь, что ЦП сможет собраться и продолжить борьбу в долгосрочной перспективе. Очевидно, что некоторые наблюдаемые сейчас процессы, в том числе политические процессы – это надолго. Нас ждут очень непростые времена.

– Почему от ЦП отворачиваются русскоязычные избиратели?

– Русскому избирателю и раньше давали понять, что он является проблемой для эстонского общества.

Но за последний год русские люди стали не просто проблемой, а угрозой для эстонского общества.

Об этом ему четко дают понять на уровне законодательных инициатив, конкретных посылов. Естественно, ни одна социальная группа в обществе не может пропустить такие сигналы мимо ушей. Люди себя чувствуют неуютно в своей стране. И это проблема не только для русскоязычной общины, но и для всего общества в целом. Жаль, что эстонская часть населения этого не понимает, но я пытаюсь донести это и на эстонском языке.

Для центристов теперь стоит выбор между тем, чтобы сложить руки, поскольку против таких основательных процессов тяжело идти, требуется долгая кропотливая работа, или продолжить. Я лично выбираю в пользу продолжить.

– Несмотря на то, что ЦП стала главным проигравшим этих выборов?

– Да, по количеству мандатов это так и есть. Прошу прощения за низкий стиль, но нынешние результаты – это такой хороший волшебный пинок, после которого можно двигаться лишь в двух направлениях: засучить рукава или заказывать реквием. Звучит немного пафосно, но я вижу эту ситуацию именно так.

Очевидно, что нет никого другого, кто придет и сделает эту работу за нас. И не потому, что мы такие хорошие: мы многое делаем неправильно и со многим не справились. К сожалению, никто другой эту работу не сделает.

– Вы готовы были бы встать у руля партии?

– Мне регулярно задают этот вопрос. Искренне на него отвечаю: для меня это не самоцель. Никогда не отказываюсь от ответственности, но сейчас это было бы низко: обвинить во всех бедах одного человека и спустить на Юри всех собак. Мы все отвечаем за такой результат, и я – как член правления и вице-председатель ЦП тоже. Сменой руководителя такие проблемы не решаются.

– Какое правительство ждет Эстонию? Есть ли вероятность, что мы увидим в Кабмине Каи Каллас центристов?

– На этот вопрос должна ответить Кая Каллас. Перед выборами она назвала нас радикалами. В политике, конечно, все возможно: сегодня ты радикал, завтра – партнер. Но, наверное, не так быстро: послезавтра можно перестать быть радикалом, но не завтра.

В руках Партии реформ – все карты. Реформисты могут составить себе коалицию в разных вариантах. В нашей ситуации изображать из себя значимость – просто глупо.

Думаю, что для реформистов более выгодна коалиция без центристов.

Чего я точно не хочу, так это того, чтобы ЦП шла в правительство ради министерских постов. Туда можно идти только в том случае, если мы будем в состоянии отстоять свою повестку дня хоть в каком-то объеме. Тогда есть смысл идти и вгрызаться. Но учитывая, что наши позиции очень различаются, а в «Ээсти 200» еще в ходе избирательной кампании заявили, что они идут поддерживать Партию реформ, то зачем им нужны такие проблемные партнеры, как центристы?

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