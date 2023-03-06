Что пошло не так у Центристской партии? Почему она не досчиталась 10 мандатов по сравнению с предыдущими парламентскими выборами? Чем объяснить потерю значительной доли русских голосов?
РАЗБОР ПОЛЕТОВ ⟩ Кылварт: дальше – засучить рукава или заказывать реквием
Вице-председатель и член правления Центристской партии (ЦП), мэр Таллинна Михаил Кылварт подвел по горячим следам неутешительные для партии итоги выборов.
Коротко: «Мы были неубедительны, нужно делать выводы».
Подробнее: «Прошу прощения за низкий стиль, но нынешние результаты – это такой хороший волшебный пинок, после которого можно двигаться лишь в двух направлениях: засучить рукава или заказывать реквием».
– Что пошло не так? Как вы оцениваете итоги выборов?
– Оценку выборам дал избиратель. Нам нужно делать выводы. Избиратель не доверил нам достаточного количества голосов, которое бы позволило центристам рассчитывать на коалицию.
Избиратель разуверился в нашей повестке и проголосовал ногами.
Наверняка, избиратель не разобрался в наших целях, посылах и идеологических приоритетах.
– Последует ли жесткая реакция внутри партии на неутешительные итоги?
– Это очень серьезный сигнал от избирателя. В то же время я не считаю, что настал экзистенциальный кризис и теперь мы сложим руки. Уверен, что у партии по-прежнему есть потенциал. Есть и общественная необходимость в наличии такой партии. Возможно, что ЦП и не очень убедительна, но она дает четкий посыл на консолидацию общества. К сожалею, этих посылов сейчас больше не исходит ни от одной другой партии.
Надеюсь, что ЦП сможет собраться и продолжить борьбу в долгосрочной перспективе. Очевидно, что некоторые наблюдаемые сейчас процессы, в том числе политические процессы – это надолго. Нас ждут очень непростые времена.
– Почему от ЦП отворачиваются русскоязычные избиратели?
– Русскому избирателю и раньше давали понять, что он является проблемой для эстонского общества.
Но за последний год русские люди стали не просто проблемой, а угрозой для эстонского общества.
Об этом ему четко дают понять на уровне законодательных инициатив, конкретных посылов. Естественно, ни одна социальная группа в обществе не может пропустить такие сигналы мимо ушей. Люди себя чувствуют неуютно в своей стране. И это проблема не только для русскоязычной общины, но и для всего общества в целом. Жаль, что эстонская часть населения этого не понимает, но я пытаюсь донести это и на эстонском языке.
Для центристов теперь стоит выбор между тем, чтобы сложить руки, поскольку против таких основательных процессов тяжело идти, требуется долгая кропотливая работа, или продолжить. Я лично выбираю в пользу продолжить.
– Несмотря на то, что ЦП стала главным проигравшим этих выборов?
– Да, по количеству мандатов это так и есть. Прошу прощения за низкий стиль, но нынешние результаты – это такой хороший волшебный пинок, после которого можно двигаться лишь в двух направлениях: засучить рукава или заказывать реквием. Звучит немного пафосно, но я вижу эту ситуацию именно так.
Очевидно, что нет никого другого, кто придет и сделает эту работу за нас. И не потому, что мы такие хорошие: мы многое делаем неправильно и со многим не справились. К сожалению, никто другой эту работу не сделает.
– Вы готовы были бы встать у руля партии?
– Мне регулярно задают этот вопрос. Искренне на него отвечаю: для меня это не самоцель. Никогда не отказываюсь от ответственности, но сейчас это было бы низко: обвинить во всех бедах одного человека и спустить на Юри всех собак. Мы все отвечаем за такой результат, и я – как член правления и вице-председатель ЦП тоже. Сменой руководителя такие проблемы не решаются.
– Какое правительство ждет Эстонию? Есть ли вероятность, что мы увидим в Кабмине Каи Каллас центристов?
– На этот вопрос должна ответить Кая Каллас. Перед выборами она назвала нас радикалами. В политике, конечно, все возможно: сегодня ты радикал, завтра – партнер. Но, наверное, не так быстро: послезавтра можно перестать быть радикалом, но не завтра.
В руках Партии реформ – все карты. Реформисты могут составить себе коалицию в разных вариантах. В нашей ситуации изображать из себя значимость – просто глупо.
Думаю, что для реформистов более выгодна коалиция без центристов.
Чего я точно не хочу, так это того, чтобы ЦП шла в правительство ради министерских постов. Туда можно идти только в том случае, если мы будем в состоянии отстоять свою повестку дня хоть в каком-то объеме. Тогда есть смысл идти и вгрызаться. Но учитывая, что наши позиции очень различаются, а в «Ээсти 200» еще в ходе избирательной кампании заявили, что они идут поддерживать Партию реформ, то зачем им нужны такие проблемные партнеры, как центристы?