РАЗБОР ПОЛЕТОВ ⟩ Кылварт: дальше – засучить рукава или заказывать реквием

– Почему от ЦП отворачиваются русскоязычные избиратели?

– Русскому избирателю и раньше давали понять, что он является проблемой для эстонского общества.

Но за последний год русские люди стали не просто проблемой, а угрозой для эстонского общества.

Об этом ему четко дают понять на уровне законодательных инициатив, конкретных посылов. Естественно, ни одна социальная группа в обществе не может пропустить такие сигналы мимо ушей. Люди себя чувствуют неуютно в своей стране. И это проблема не только для русскоязычной общины, но и для всего общества в целом. Жаль, что эстонская часть населения этого не понимает, но я пытаюсь донести это и на эстонском языке.

Для центристов теперь стоит выбор между тем, чтобы сложить руки, поскольку против таких основательных процессов тяжело идти, требуется долгая кропотливая работа, или продолжить. Я лично выбираю в пользу продолжить.

– Несмотря на то, что ЦП стала главным проигравшим этих выборов?

– Да, по количеству мандатов это так и есть. Прошу прощения за низкий стиль, но нынешние результаты – это такой хороший волшебный пинок, после которого можно двигаться лишь в двух направлениях: засучить рукава или заказывать реквием. Звучит немного пафосно, но я вижу эту ситуацию именно так.