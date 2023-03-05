Как сообщает Центр организации дорожного движения, вечером в воскресенье из-за падения температуры и изморози на дорогах возрастает опасность гололедицы.
На дорогах возрастает опасность гололедицы
На дорогах возрастает опасность гололедицы
Во второй половине дня дорожное покрытие государственных и основных шоссе преимущественно влажное от реагентов, в Тартумаа идет снег и дороги заметены. Температура воздуха от нуля до -2.
По прогнозу службы погоды, вечером ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха на островах 2-8 градусов мороза, на остальной территории страны 5-11 градусов мороза.