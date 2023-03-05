Доминирование Китая в производстве антибиотиков угрожает Европе

Ванкомицин – редко используемый антибиотик, но при лечении опасных для жизни внутрибольничных инфекций он может стать последней надеждой для пациента. В производстве этого антибиотика почти полностью доминирует Китай.

Китай также фактически обладает монополией на многие привычные базовые лекарства, контролируя производство активных ингредиентов многих антибиотиков и обезболивающих средств. «Китай может принять решение заблокировать импорт в Европу. Причиной может стать авария на заводе в Китае или новая пандемия», – говорит Лииса Кауппила, исследователь из Университета Турку. Но причина может быть и политической: «Это также возможность, к которой нужно быть готовым».

Четких глобальных данных о фармацевтической промышленности не существует. По оценкам экспертов, до 90 процентов активных фармацевтических ингредиентов (API) для наиболее распространенных антибиотиков производится в Китае. Эта оценка также вызвала обеспокоенность в ЕС пару лет назад.

В последние годы Китай стал более авторитарным и, в то же время, более непредсказуемым торговым партнером. Если Европа будет противостоять Китаю, например, введя торговые санкции, ответные меры Китая могут привести к серьезным проблемам. Такая ситуация может возникнуть, если, например, Китай вмешается в войну в Украине или нападет на Тайвань.

Полномасштабное вторжение России в Украину также заставило Финляндию задуматься о рисках, связанных с торговлей с Китаем. Вопрос сейчас изучает Министерство иностранных дел.

Фармацевтика – это только часть общей картины