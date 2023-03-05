Фармацевтика – это только часть общей картины. Зависимость Европы от Китая носит масштабный и сложный характер, пишет финское издание Yle.
Доминирование Китая в производстве антибиотиков угрожает Европе
Ванкомицин – редко используемый антибиотик, но при лечении опасных для жизни внутрибольничных инфекций он может стать последней надеждой для пациента. В производстве этого антибиотика почти полностью доминирует Китай.
Китай также фактически обладает монополией на многие привычные базовые лекарства, контролируя производство активных ингредиентов многих антибиотиков и обезболивающих средств. «Китай может принять решение заблокировать импорт в Европу. Причиной может стать авария на заводе в Китае или новая пандемия», – говорит Лииса Кауппила, исследователь из Университета Турку. Но причина может быть и политической: «Это также возможность, к которой нужно быть готовым».
Четких глобальных данных о фармацевтической промышленности не существует. По оценкам экспертов, до 90 процентов активных фармацевтических ингредиентов (API) для наиболее распространенных антибиотиков производится в Китае. Эта оценка также вызвала обеспокоенность в ЕС пару лет назад.
В последние годы Китай стал более авторитарным и, в то же время, более непредсказуемым торговым партнером. Если Европа будет противостоять Китаю, например, введя торговые санкции, ответные меры Китая могут привести к серьезным проблемам. Такая ситуация может возникнуть, если, например, Китай вмешается в войну в Украине или нападет на Тайвань.
Полномасштабное вторжение России в Украину также заставило Финляндию задуматься о рисках, связанных с торговлей с Китаем. Вопрос сейчас изучает Министерство иностранных дел.
Фармацевтика – это только часть общей картины
Зависимость Европы от Китая носит масштабный и сложный характер. Если Европе трудно отказаться от российской нефти и газа, то прекратить торговлю с Китаем будет практически невозможно. Бесчисленное множество товаров и услуг повседневного спроса тесно переплетены в китайских производственных цепочках. Особенно это касается автотранспорта.
Забудьте о Tesla и Элоне Маске. Мир будет завоеван китайским CATL! Это крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, который делает аккумуляторы для Volkswagen, Nissan и Tesla, среди прочих. В отличие от Европы, Китай давно понял, как построить всю цепочку производства аккумуляторов для электромобилей. Китай сам располагает сырьем, а также выкупил шахты и заводы в Африке и Южной Америке. Аккумуляторы производят в Китае, там же собирают и электромобили.
В Китае государство диктует компаниям, что им развивать и делать. Эта модель эффективна и результативна.
В Финляндии есть литий и другие редкие металлы
Согласно эксперту из Министерство труда и экономического развития Яркко Веса, в Финляндии много перспективных месторождений минералов для аккумуляторов, таких как литий. Постоянно поступает новая информация о месторождениях. В феврале сообщили о месторождении редкоземельных минералов в лапландском Савукоски.
Сейчас ЕС, США и Китай участвуют в гонке по поиску стран со значимыми полезными ископаемыми. Всем им необходимо обеспечить собственное выживание, чтобы сохранить свою промышленность.