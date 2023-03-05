В Каламая столкнулись автобус и легковой автомобиль, один человек доставлен в больницу

Пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны сообщил, что сегодня после 14:00 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Соо и Сальме в Таллинне.

Авария в Каламая. Фото: Erakogu

По данным полиции, на перекрестке столкнулись автобус, ехавший по улице Соо в направлении улицы Тёэстузе, и Volkswagen Golf, ехавший по улице Сальме в направлении улицы Каларанна.