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В Каламая столкнулись автобус и легковой автомобиль, один человек доставлен в больницу

rus.postimees.ee
В Каламая столкнулись автобус и легковой автомобиль, один человек доставлен в больницу
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Авария в Каламая.
Авария в Каламая. Фото: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast

В Таллинне в Каламая столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате чего пострадала 70-летняя женщина.

Пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны сообщил, что сегодня после 14:00 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Соо и Сальме в Таллинне.

Авария в Каламая.
Авария в Каламая. Фото: Erakogu

По данным полиции, на перекрестке столкнулись автобус, ехавший по улице Соо в направлении улицы Тёэстузе, и Volkswagen Golf, ехавший по улице Сальме в направлении улицы Каларанна.

«В результате столкновения пассажирка Volkswagen, 70-летняя женщина, получила травмы и была доставлена в больницу на машине скорой помощи. И водитель автобуса, и автомобиля были трезвыми и имеют право на управление», - сообщили в полиции.

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