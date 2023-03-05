На избирательном участке, расположенном в спортзале гимназии Кристьяна Яака Петерсона, все идет гладко. Люди заходят и выходят. У избирательной урны стоит статный, как оловянный солдатик, Рейн Муритс.
РЕПОРТАЖ ⟩ Избиратели ждут хорошего образования, врачей-специалистов и безопасной жизни
«Да, все идет хорошо, – говорит он. – Дни предварительного голосования оказались для нас спокойными. В среду было, наверное, 40-50 человек».
Сегодня праздничный день, и избиратели никуда не торопятся, поэтому многие готовы поделиться своими мыслями. Одна из них Мерике, которая не хочет указывать фамилию.
Чего Мерике больше всего хочет от эстонского государства?
«Нам нужно больше думать о детях, – говорит она. – Каждый ребенок, который хочет заниматься спортом, должен иметь возможность это делать и чтобы эта возможность не была у него отнята из-за отсутствия денег у родителей. Образование очень важно, я ведь живу в университетском городе».
Следующий избиратель, с которым я говорю – Эха Березюк. Она руководитель Тартуского центра поддержки детей, психолог.
Эха Березюк не скрывает, кого выбрала. Проголосовал за человека, который представляет Партию реформ. «Самое главное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и хорошо, – говорит она. – И чтобы все услуги в области психологии были бы намного доступнее, чем раньше».
Эга Березюк имеет в виду очереди на консультации, цены, и то, чтобы некоммерческие организации, оказывающие такие услуги, могли справиться.
«Человек, которому нужна консультация, мог бы сразу попасть к специалисту, это очень важно в нынешнее время», – подчеркивает она.
Третья женщина – Светлана Шкаликова, медсестра ушной клиники Тартуского университета. Что она хочет улучшить в Эстонии?
«Специалистов должно быть намного больше. Я вижу, какие длинные очереди, когда делаю свою работу, – говорит Светлана Шкаликова, пытаясь заступиться за пациентов. – И, конечно, я также хочу, чтобы пенсия росла, чтобы люди жили лучше».
В следующий момент на избирательный участок входят несколько женщин, каждая с цветком в руке. Откуда они идут с этими цветами, до Женского дня еще есть немного времени?!
Пришедшие жестикулируют в сторону стеклянных входных дверей, откуда им в руки сунули цветок с рекомендацией – 632.
Рекомендация работает! Женщины смеются и хлопают по рукам. Цветок тюльпана явно улучшил их настроение.
Снаружи, на лестнице, я замечаю Сильвера Куузика, который учит кого-то легко запомнить свой номер. Шесть разделить на три – два, или дважды три – шесть – 632.
На лестнице стоит еще один деятель в сине-черно-белой шляпе, он протягивает мне буклет.
«Я уже выбрала», – отвечаю я.
«Ах, возьмите тогда на память!» – говорит он.
Когда я спрашиваю, то узнаю, что этого человека зовут Йонас Терна. Должно быть, я встречала его утром у центра Эеден. Сильвер Куузик тоже протягивает мне цветок.
Затем из-за угла на лестнице появляются двое мужчин, у которых с собой немного выпивки или пива.
«Теперь можете написать, что члены EKRE разговаривают только с пьяницами», – говорит Йонас Терна. Сильвер Куузик вспоминает, как накануне его жена видела на одном из участков пьяных людей, среди которых были и избиратели Урмаса.
Урмас не может быть никем иным, как мэром Тарту, Урмасом Клаасом, представляющим Партию реформ.
Затем из здания школы выходят девочки, явно еще не достигшие избирательного возраста. Может быть, они закончили обучение или что-то в этом роде. Сильвер Куузик спешит подарить им тюльпаны.
«Спасибо!» – звучит по-русски в ответ.
В течение какого-то времени все, кто войдет на избирательный участок, а также те, кто его покинет, получат тюльпаны. И что с того, что они уже проголосовали.
Когда раздают одна охапка роздана, Сильвер Куузик подходит к фургону и открывает задние двери, где стоят ящики с тюльпанами.
Спрашиваю, сколько мест наберет EKRE благодаря этим тюльпанам?
«Не знаю, – отвечает Куузик. – Нельзя полагаться на рейтинги. Но вчера, например, когда я ставил палатку, то даже не успел ее установить, как люди уже говорили, что единственное, что они услышали из других палаток, это то, что EKRE не должна прийти к власти. Других обещаний по поводу языка или культуры ни от кого не было слышно. Но я думаю, что кто бы ни стал премьер-министром, кто бы ни сформировал правительство, никто из них не должен говорить, что мы исключаем оппозиционные силы. За всеми избранными стоят люди. Народ не должен быть исключен».
Йоонас Терна нетерпеливо стоит в стороне и ждет возможности сказать что-нибудь еще.
«Хочешь, я дам тебе материал для статьи!» – получил он наконец возможность высказаться. Мужчина указывает на фургон с тюльпанами и спрашивает: «Почему у машины самой национальной политической партии Эстонии финские номера? М? Почему?»