РЕПОРТАЖ ⟩ Избиратели ждут хорошего образования, врачей-специалистов и безопасной жизни

«Да, все идет хорошо, – говорит он. – Дни предварительного голосования оказались для нас спокойными. В среду было, наверное, 40-50 человек».

Рейн Муритс проштамповал бюллетени на четвертом избирательном участке. Фото: Sille Annuk

Сегодня праздничный день, и избиратели никуда не торопятся, поэтому многие готовы поделиться своими мыслями. Одна из них Мерике, которая не хочет указывать фамилию.

Чего Мерике больше всего хочет от эстонского государства?

«Нам нужно больше думать о детях, – говорит она. – Каждый ребенок, который хочет заниматься спортом, должен иметь возможность это делать и чтобы эта возможность не была у него отнята из-за отсутствия денег у родителей. Образование очень важно, я ведь живу в университетском городе».

Эха Березюк. Фото: Sille Annuk

Следующий избиратель, с которым я говорю – Эха Березюк. Она руководитель Тартуского центра поддержки детей, психолог.

Эха Березюк не скрывает, кого выбрала. Проголосовал за человека, который представляет Партию реформ. «Самое главное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и хорошо, – говорит она. – И чтобы все услуги в области психологии были бы намного доступнее, чем раньше».

Эга Березюк имеет в виду очереди на консультации, цены, и то, чтобы некоммерческие организации, оказывающие такие услуги, могли справиться.

«Человек, которому нужна консультация, мог бы сразу попасть к специалисту, это очень важно в нынешнее время», – подчеркивает она.

Светлана Шкаликова. Фото: Sille Annuk

Третья женщина – Светлана Шкаликова, медсестра ушной клиники Тартуского университета. Что она хочет улучшить в Эстонии?