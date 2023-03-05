Киев расследует 171 случай сексуального насилия военных РФ

В Украине Офис генпрокурора расследует 171 случай сексуализированного насилия, совершенного российскими военнослужащими над жителями Украины в ходе войны, заявила супруга президента страны Елена Зеленская на конференции «United for Justice» во Львове. Видео этого выступления опубликовано в ее Telegram-канале в субботу, 4 марта.

«За этой цифрой не только женщины. Среди пострадавших 39 мужчин, 13 несовершеннолетних, среди них - мальчик. Главное - мы знаем об этих случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Сколько страдает молча, особенно на оккупированных территориях, мы не знаем», - сказала Зеленская.

Конкретные случаи насилия

Супруга украинского президента также рассказала об отдельных случаях сексуализированного насилия, которые расследует Офис генпрокурора. Так, по ее словам, в Херсонской области российский военный, угрожая применением оружия, неоднократно насиловал 62-летнюю женщину.

В Киевской области российские солдаты насиловали девочку и ее мать, а отца избивали и заставляли смотреть на происходящее. Еще одна семья в Киевской области - мать, дочь и внучка - подвергалась насилию российских военных две недели. Елена Зеленская отметила, что всем пострадавшим оказывается психологическая помощь.

В конце января Офис генпрокурора Украины сообщал, что зафиксировал 155 случаев сексуализированного насилия российских военных. Больше всего таких преступлений выявлено в Херсонской и Киевской областях - 65 и 52 соответственно.

Расследование ООН

В сентябре ООН, которая собирает данные о военных преступлениях России в Украине, сообщала, что возраст пострадавших от сексуализированного насилия варьируется от четырех до 82 лет.