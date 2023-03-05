Скончался солист Эстонского национального балета Анатолий Архангельский

В 2021 году Архангельский заболел редкой прионной болезнью. Его лечили в госпитале в Удине (Италия), и, учитывая сложный диагноз, сделали все возможное. Анатолий Архангельский скончался вечером 3 марта в больнице в Удине.

Анатолий Архангельский был солистом Эстонского национального балета с 1996 года до своей болезни. В 2022 году он был награжден орденом Белой звезды IV степени.

Весной 2021 года 43-летний Архангельский переболел COVID-19. «После того, как спала температура, казалось, что все налаживается. Театры открыли, Национальный балет "Эстония" начал свою работу, но Анатолий чувствовал себя в балетном зале и на сцене хуже, чем после проведенного дома в изоляции времени: голова болела и кружилась, равновесие было нарушено, зрение упало, левая рука тряслась», – описывал тогда ситуацию Союз балета.

Архангельский взял больничный в надежде, что отпуск поможем ему восстановиться. «К сожалению, этого не хватило и симптомы только усугублялись. В руке начались судороги, зрение ухудшилось в несколько раз, повседневная деятельность стала затруднительной», – рассказали в Союзе балета.

Супруга Архангельского была вынуждена несколько раз вызывать скорую, но анализы не давали причин на длительное время оставлять ее мужа в больнице. В середине июня Анатолий попал в Ида-Таллиннскую центральную больницу, где провел более месяца. Он почти полностью потерял способность говорить, видеть и контролировать свои конечности, которые дергались и были подвержены судорогам.

Сестра Анатолия живет в Италии, и семья решила отправить его туда на лечение. В больнице города Удине в неврологическом отделении имелись специальные аппараты для более узко направленного лечения.

23 июля 2021 Анатолий прибыл в больницу Удины. В ходе обследований был поставлен диагноз – редкая прионная болезнь, или болезнь Крейтцфельдта-Якоба (псевдосклероз спастический). По словам врачей, следующие шесть месяцев очень критичны. Нет уверенности в том, что болезнь вызвана осложнениями COVID-19, однако доктор не исключал такой вероятности.

Для болезни Крейтцфельдта-Якоба характерны стремительно усиливающиеся судороги, галлюцинации, расстройство речи и зрения, эпилептические припадки.