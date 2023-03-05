Лагард: ЕЦБ в ближайшее время столкнется с высокой базовой инфляцией

ЕЦБ уже повысил процентные ставки на 3 процентных пункта с июля и, по сути, обещал еще одно повышение на полпроцента 16 марта, но инвесторы в последнее время спекулируют на еще большем повышении, учитывая низкие данные по инфляции.

Лагард заявила, что предлагаемое повышение ставки теперь весьма вероятно, но предупредила, что базовая инфляция, которая отфильтровывает волатильные цены на продукты питания и топливо, может оставаться некомфортно высокой, даже если базовый уровень инфляции снизится в ближайшие месяцы.

Ряд политиков недавно предупредили, что повышение процентных ставок ЕЦБ должно продолжаться до тех пор, пока базовая инфляция не развернется и не начнет снижаться до 2% целевого показателя ЕЦБ.

Базовая инфляция в прошлом месяце выросла до рекордно высокого уровня в 5,6%, и некоторые чиновники опасаются, что этот рост теперь обусловлен ростом заработной платы в секторе услуг, что делает рост цен более устойчивым и труднопреодолимым.

«Мы должны продолжать принимать все необходимые меры, чтобы вернуть инфляцию к двум процентам. И мы это сделаем», - сказала Лагард.