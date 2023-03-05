Сегодня к 16:00 в Тарту проголосовали 68,4% избирателей, что является абсолютным рекордом для парламентских выборов со времен восстановления независимости.
В Тарту явка побила рекорд всех времен, но голосование продолжается
Предыдущие рекорды относятся к 2015 году, когда явка составила 66,3%, и к 2019 году, когда она была равна 66,7%. Также избиратели были активны в 1992 году, когда проголосовало 66,66%.
Председатель избирательной комиссии Тарту Юри Мельдер сказал, что ранее с подобным не сталкивался. Однако голосование еще продолжается, участки закроются в 20:00, так что для улучшения рекорда еще есть время.
В целом в Эстонии за час до окончания голосования явка приближалась к 62%, рекорд приходится на 1995 год, когда проголосовали 69,06% избирателей.
«Когда избиратели чувствуют, что на выборах на кону стоит многое, когда они понимают, что ситуация на острие ножа, активность растет», – сказал политолог Тартуского университета Мартин Мельдер.
Однако трудно объяснить, почему явка в некоторых уездах Эстонии значительно выше, чем в других.
Мельдер сказал, что процент участия в голосовании в целом по стране обещает повторить тот же уровень, что и на предыдущих выборах в Рийгикогу, то есть около 63-64%.