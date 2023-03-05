В Тарту явка побила рекорд всех времен, но голосование продолжается

Предыдущие рекорды относятся к 2015 году, когда явка составила 66,3%, и к 2019 году, когда она была равна 66,7%. Также избиратели были активны в 1992 году, когда проголосовало 66,66%.

Председатель избирательной комиссии Тарту Юри Мельдер сказал, что ранее с подобным не сталкивался. Однако голосование еще продолжается, участки закроются в 20:00, так что для улучшения рекорда еще есть время.

В целом в Эстонии за час до окончания голосования явка приближалась к 62%, рекорд приходится на 1995 год, когда проголосовали 69,06% избирателей.

«Когда избиратели чувствуют, что на выборах на кону стоит многое, когда они понимают, что ситуация на острие ножа, активность растет», – сказал политолог Тартуского университета Мартин Мельдер.

Однако трудно объяснить, почему явка в некоторых уездах Эстонии значительно выше, чем в других.