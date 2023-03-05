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Источник: через воздушное пространство Латвии пролетел самолет с «держателем кошелька Путина»

rus.tvnet.lv
Источник: через воздушное пространство Латвии пролетел самолет с «держателем кошелька Путина»
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Фото: Ekrānuzņēmums no Flightradar24

В субботу через воздушное пространство Латвии были осуществлены полеты по маршруту Франкфурт - Москва - Нюрнберг, сообщает Apollo.lv со ссылкой на информацию портала Flightradar24. Глава международной организации исследовательской журналистики Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на опубликованную в российских Telegram-каналах информацию сообщает, что в самолете находился «держатель кошелька Путина» Сергей Ролдугин, который пролетел через Латвию в связи с «чрезвычайной медицинской ситуацией».

Латвия закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов 26 февраля прошлого года.

Самолет Bombardier Challenger 604 служит в качестве самолета-«неотложки».

Скриншот: Полет Франкфурт - Москва 4 марта

Фото: Ekrānuzņēmums no Flightradar24

Скриншот: Полет Москва - Нюрнберг 4 марта

Фото: Flightradar24/Ekrānuzņēmums

В субботу в 12:32 по местному времени он вылетел из аэропорта во Франкфурте, Германия. На портале Flightradar24 видно, что маршрут полета пролегал через Балтийское море, а затем через Латвию напрямую в аэропорт Москвы, где самолет приземлился в 17:25 по московскому времени.

Самолет - скорая помощь провел в московском аэропорту час и в 18:29 вылетел в немецкий город Нюрнберг. Маршрут полета снова проходил через Латвию. Самолет в аэропорту Нюрнберга приземлился в 19:12 по местному времени, свидетельствует доступная на Flightradar24 информация.

Журналист Bellingcat Грозев со ссылкой на неофициальную информацию из российских Telegram-каналов сообщает, что ВИП-персона, из-за которой были осуществлены полеты, - соратник президента России Владимира Путина Сергей Ролдугин.

В данный момент ответственные учреждения Латвии еще не подтвердили и не предоставили комментариев по поводу этих полетов в воздушном пространстве Латвии.

Владимир Путин и Сергей Ролдугин
Владимир Путин и Сергей Ролдугин Фото: AFP/SCANPIX

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Цюрихе перед судом предстанут четыре банкира, которые помогали приближенному к Путину лицу вложить миллионы франков в швейцарские банки.

Четверо мужчин, которые ранее работали в «Газпромбанке», предстанут перед судом в Цюрихе 8 марта. Против низ выдвинуты обвинения в связи с «осуществлением транзакций без проверки личности бенефициарного владельца».

Швейцарские СМИ сообщают, что речь в этом деле идет о транзакциях на 50 миллионов швейцарских франков (примерно столько же в евро). Мужчины занимали руководящие должности в банке, заключающем операции в Швейцарии. Швейцарское законодательство предусматривает, что имена обвиняемых огласке не предаются, не предоставили комментариев и их адвокаты.

СМИ стало известно, что в материалах дела упомянуты два открытых в 2014 году счета «Газпромбанк», с которыми связан близкий соратник Путина Сергей Ролдугин. Банкиры не проводили никаких процедур по идентификации и обслуживали Ролдугина, позволив ему сделать в Швейцарии миллионные вклады.

«В это время Ролдугин являлся близким соратником Путина, а также крестным его дочери», - сообщает Reuters.

Указывается, что обвиняемые не выяснили ни личность Ролдугина, ни происхождение денег. В банковских документах говорится, что по делу Ролдугина указывается, что он музыкант, однако ничего не говорится о его финансовой деятельности.

Законы Швейцарии предусматривают, что нельзя обслуживать клиентов, если есть сомнения в их личности, а также в бенефициарном владельце. Оба счета были закрыты в 2016 году.

Против Ролдугина уже сейчас направлены санкции США, установленные после вторжения России в Украину. Кроме того, Ролдугина называют «держателем кошелька Путина».

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