Источник: через воздушное пространство Латвии пролетел самолет с «держателем кошелька Путина»

Латвия закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов 26 февраля прошлого года.

Самолет Bombardier Challenger 604 служит в качестве самолета-«неотложки».

Скриншот: Полет Франкфурт - Москва 4 марта

Фото: Ekrānuzņēmums no Flightradar24

Скриншот: Полет Москва - Нюрнберг 4 марта

Фото: Flightradar24/Ekrānuzņēmums

В субботу в 12:32 по местному времени он вылетел из аэропорта во Франкфурте, Германия. На портале Flightradar24 видно, что маршрут полета пролегал через Балтийское море, а затем через Латвию напрямую в аэропорт Москвы, где самолет приземлился в 17:25 по московскому времени.

Самолет - скорая помощь провел в московском аэропорту час и в 18:29 вылетел в немецкий город Нюрнберг. Маршрут полета снова проходил через Латвию. Самолет в аэропорту Нюрнберга приземлился в 19:12 по местному времени, свидетельствует доступная на Flightradar24 информация.

Журналист Bellingcat Грозев со ссылкой на неофициальную информацию из российских Telegram-каналов сообщает, что ВИП-персона, из-за которой были осуществлены полеты, - соратник президента России Владимира Путина Сергей Ролдугин.

Russian telegram channels connect this with Rozdulgin's health emergency. Rozdulgin is allegedly one of Putin's largest asset proxies. https://t.co/w7qoRP5eHe — Christo Grozev (@christogrozev) March 4, 2023

В данный момент ответственные учреждения Латвии еще не подтвердили и не предоставили комментариев по поводу этих полетов в воздушном пространстве Латвии.

Владимир Путин и Сергей Ролдугин Фото: AFP/SCANPIX