Избиратель: а где буфет? Раньше раздавали дефицитную копченую колбасу, консервированные помидоры и мандарины!

В Синди избирательный участок находится в местном социальном центре. На стоянке у центра журналисту Pärnu Postimees удалось поговорить с участковой Пирет Драйманн. Всю неделю она следила за порядком на избирательных участках в волости Тори. По словам полицейского, пока никаких беспорядков не было. «Единственная проблема в том, что люди не знают, где находится избирательный участок. Они ходят вокруг народного дома, волостного дома. Кто-то расстраивается, что им приходится долго искать участок, но люди в целом добродушные», - отметила Драйманн и добавила, что по случаю важного события можно было бы устроить какие-нибудь культурные мероприятия.