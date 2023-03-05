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Избиратель: а где буфет? Раньше раздавали дефицитную копченую колбасу, консервированные помидоры и мандарины!

Избиратель: а где буфет? Раньше раздавали дефицитную копченую колбасу, консервированные помидоры и мандарины!
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Избирательный участок в Синди.
Избирательный участок в Синди. Фото: Merle Rallmann

Среди людей, собравшихся на избирательном участке Синди около 13:00, большинство проголосовали за Партию реформ. Несколько человек выбрали Центристскую партию, и лишь немногие отказались озвучить свой выбор. Несмотря на это, почти все пророчили победу одной и той же партии.

В Синди избирательный участок находится в местном социальном центре. На стоянке у центра журналисту Pärnu Postimees удалось поговорить с участковой Пирет Драйманн. Всю неделю она следила за порядком на избирательных участках в волости Тори. По словам полицейского, пока никаких беспорядков не было. «Единственная проблема в том, что люди не знают, где находится избирательный участок. Они ходят вокруг народного дома, волостного дома. Кто-то расстраивается, что им приходится долго искать участок, но люди в целом добродушные», - отметила Драйманн и добавила, что по случаю важного события можно было бы устроить какие-нибудь культурные мероприятия.

Впервые избирательный участок Синди расположен в местном социальном центре, так как народный дом находится на реконструкции. Такие перемены вызвали путаницу.
Впервые избирательный участок Синди расположен в местном социальном центре, так как народный дом находится на реконструкции. Такие перемены вызвали путаницу. Фото: Merle Rallmann
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