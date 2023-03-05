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«Потеряли много голосов»: пожилые жители Хийумаа не получили информации о голосовании?

Elu24
«Потеряли много голосов»: пожилые жители Хийумаа не получили информации о голосовании?
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Выборы в Пыльвамаа. Иллюстративное фото.
Выборы в Пыльвамаа. Иллюстративное фото. Фото: Maarius Suviste

Некоторые жители Хийумаа не смогли проголосовать на выборах в Рийгикогу, потому что пришли к  избирательному участку, которого уже нет. Несмотря на возможное отсутствие информированности, явка избирателей на Хийумаа в этом году была рекордно высокой.

«Никто в кругу знакомых не знал, что избирательного участка в Сууремыйза больше не существует, - пожаловалась Elu24 жительница Хийумаа Пилле (имя изменено). - Многие люди не могли проголосовать, потому что не было информация о том, что избирательный участок переместили в Палада. Из-за этого потеряли много голосов».

Насколько известно редакции Elu24, по меньшей мере шестеро жителей Хийумаа не знали, что избирательный участок, который в 2019 году находился в Сууремыйза, перенесли в Палада. «Я спрашивала в магазине Сууремыйза, и там не смогли ответить», - пояснила Пилле. 

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