«Потеряли много голосов»: пожилые жители Хийумаа не получили информации о голосовании?

«Никто в кругу знакомых не знал, что избирательного участка в Сууремыйза больше не существует, - пожаловалась Elu24 жительница Хийумаа Пилле (имя изменено). - Многие люди не могли проголосовать, потому что не было информация о том, что избирательный участок переместили в Палада. Из-за этого потеряли много голосов».