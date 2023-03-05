На выборах в Рийгикогу самая высокая активность избирателей отмечена в Рапламаа, а самая низкая - в Ида-Вирумаа.
В Ида-Вирумаа отмечена самая низкая избирательная активность
Процент проголосовавших в Рапламаа составил 77,6. Выше 70 процентов явка избирателей составила в Харьюмаа, Йыгевамаа, на Хийумаа и на Сааремаа, где проголосовали соответственно 73, 72,2, 71,4 и 71,3 процента имеющих право голоса.
В других уездах процент проголосовавших составил от 60 до 70, а в Ида-Вирумаа - ниже 60, или 53,3.
По предварительным данным, процент голосов на выборах в Рийгикогу на этот раз составил 63,7 - точно такой же, как и на предыдущих выборах.
По данным сайта Valimised.ee, всего проголосовали 614 976 избирателей, из которых 301 462 отдали предпочтение бумажным бюллетеням, а 313 514 - электронному голосованию.
Право голоса на выборах имеют 965 619 человек, таким образом, процент проголосовавших составил 63,7. Такой же результат был на выборах 2019 года.