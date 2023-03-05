В Ида-Вирумаа отмечена самая низкая избирательная активность

Процент проголосовавших в Рапламаа составил 77,6. Выше 70 процентов явка избирателей составила в Харьюмаа, Йыгевамаа, на Хийумаа и на Сааремаа, где проголосовали соответственно 73, 72,2, 71,4 и 71,3 процента имеющих право голоса.

В других уездах процент проголосовавших составил от 60 до 70, а в Ида-Вирумаа - ниже 60, или 53,3.

По предварительным данным, процент голосов на выборах в Рийгикогу на этот раз составил 63,7 - точно такой же, как и на предыдущих выборах.

По данным сайта Valimised.ee, всего проголосовали 614 976 избирателей, из которых 301 462 отдали предпочтение бумажным бюллетеням, а 313 514 - электронному голосованию.