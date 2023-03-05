Вс, 5.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Веселье в самом разгаре: смотрите, как отдыхают члены партий, ожидая итогов выборов

rus.postimees.ee
Веселье в самом разгаре: смотрите, как отдыхают члены партий, ожидая итогов выборов
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Партийная вечеринка социал-демократов.
Партийная вечеринка социал-демократов. Фото: Mihkel Maripuu

Традиционно вечером главного дня выборов члены партий собираются на вечеринки. Смотрите, как отдыхают партии, пока идет подсчет голосов!

Социал-демократы ожидают итоги выборов в Reval Cafe Rävala, буквально в двух шагах от партийной вечеринки реформистов. 

Партия EKRE ожидает итоги выборов в столичном отеле Hilton.

Партия реформ собралась на партийную вечеринку в отеле Radisson Collection. 

Ключевые слова
Наверх