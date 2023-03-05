Традиционно вечером главного дня выборов члены партий собираются на вечеринки. Смотрите, как отдыхают партии, пока идет подсчет голосов!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Веселье в самом разгаре: смотрите, как отдыхают члены партий, ожидая итогов выборов
Веселье в самом разгаре: смотрите, как отдыхают члены партий, ожидая итогов выборов
Социал-демократы ожидают итоги выборов в Reval Cafe Rävala, буквально в двух шагах от партийной вечеринки реформистов.
Партия EKRE ожидает итоги выборов в столичном отеле Hilton.
Партия реформ собралась на партийную вечеринку в отеле Radisson Collection.
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