Андрес Сутть: в сложные времена нужно искать то, что объединяет наше общество

- Урмас Паэт считает, что высокая явка свидетельствует о конфликте внутри эстонского общества. Как вы намерены решать этот конфликт после выборов?

- Думаю, что высокая явка и наличие конфликта - это хорошо в целом для демократии. Насколько велик этот конфликт, мы узнаем только после выборов. Безусловно, развязанная Россией война влияет на здоровье нашего общества. Думаю, что сложные времена нужно искать то, что объединяет наше общество.

- Вы баллотируетесь от Ласнамяэ, Кесклинна и Пирита. Чем запомнились вам избиратели в общении, чем удивили?

- Я второй раз баллотируюсь в этом округе. У людей было много вопросов о безопасности, состоянии экономики, инфляции и дальнейшем развитии общества. В целом, избиратели были настроены по-доброму, но были и те, кто настроен очень критически в отношении правительства и Партии реформ. Просьба у всех была одна – общаться не только на выборах.

- Ваша победа предрешена. Вас не догонят? Какие планы на коалицию?