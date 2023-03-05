Кристина Каллас: в прошлый раз не все поняли рекламу «Ээсти 200» на трамвайной остановке, но теперь на проблему обратили внимание

- На какую поддержку вы рассчитываете?

- Мы рассчитваем где-то на 12-13 мест в парламенте, это где-то 12-13 процентов поддержки.

- На прошлых выборах вам не удалось преодолеть избирательный порог. Были ли тогда допущены какие-то ошибки и если да, то какую работу вы проделали?

- Во первых, мы слишком поздно вышли на выборы. Мы создали партию за четыре месяца до выборов, у нас было очень мало времени. Во-вторых, избиратель не совсем понял, что мы хотели сказать, когда мы подняли тему разделения русских и эстонских школ, вывесив рекламу на трамвайную остановку. Я думаю, что это сильно повлияло на результат. Сейчас уже все поняли, что этой проблемой надо заниматься. Тогда мы сделали хорошую кампанию, но не смогли объяснить свою позицию.

- Какой была в целом избирательная кампания в этом году? Была ли у нее какая-то общая тема?

- Я думаю, что из-за войны избиратеьная кампания была очень спокойной. Из-за войны партии себя сильно сдерживали.

- С кем вы готовы создавать коалицию, с кем коалиция категорически невозможна?

- Мы готовы создавать коалицию со всеми, кроме EKRE. Мы всегда это говорили: у нас не сходятся ценности, програмные пункты, и я не думаю, что мы смогли бы найти общий язык.

- Какой по вашему мнению успех партии «Ээсти 200» в Ида-Вирумаа?

- Трудно сказать. Ида-Вирумаа немного отделяется от остальной Эстонии. Там есть сильный кандидат, Михаил Стальнухин, который заберет очень много голосов. Также, как я понимаю, популярна партия KOOS.

- То есть, Стальнухина все же можно считать сильным конкурентом?