Катри Райк: в Ида-Вирумаа лидируют враги Эстонии

- Г-жа Райк, в связи с высокой явкой в целом по Эстонии, сейчас активно говорят о том, что это свидетельство большого конфликта внутри общества. Если смотреть из Ида-Вирумаа, как вам все это представляется?

- Как я понимаю, явка в Ида-Вирумаа увеличилась, также еще не поступили результаты электронного голосования. Если смотреть лишь на голосование на избирательных участках, то явка осталась примерно на уровне предыдущих выборов. Явка не уменьшилась.

Но если посмотреть на то, за кого голосовали люди, то тогда ситуация действительно показывает сильный раскол в обществе. Сейчас самые популярные политики в Ида-Вирумаа - это Айво Петерсон и Михаил Стальнухин. Оба - люди, которые, на мой взгляд, высказались против эстонского государства. Рано делать выводы, но, чтобы раскол уменьшился, надо серьезно работатью.

Почему произошел раскол? Танк, танк, и еще раз танк. И еще переход на эстоноязычное образование. В последние дни и центристы сделали ход конем, то есть высказались, что каждая школа сама решает, преподавать по-русски или по-эстонски.

- Что касается социал демократов: как вы оцениваете их шансы?

- Сейчас, к сожалению, от Ида-Вирумаа мандата у нас нет, но, надеюсь, когда объявят результаты э-голосования, это станет возможным. Есть как есть. Сегодня избиратель - король.

- Рано ли делать выводы из итогов выступления социал-демократов?