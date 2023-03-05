Лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме, посетивший избирательную студию Postimees в воскресенье вечером после завершения голосования в Рийгикогу, поставил под сомнение надежность электронного голосования.
Лидер EKRE Мартин Хельме поставил под сомнение достоверность э-голосования
На вопрос, чьи избиратели пришли к урнам в воскресенье, Хельме ответил, что если явка по голосованию на избирательных участках была высокой, то это были избиратели EKRE.
«Если эта активность была в среде электронного голосования, то, конечно, сомнительно, были ли это настоящие избиратели или была фальсификация выборов», - сказал Хельме, сославшись, в том числе, на выборы в США.
«Выборы должны быть подконтрольными и за ними должен вестись мониторинг, потому что иначе мы не можем сказать, что демократия работает», - сказал Хельме, пообещав внимательно следить за ходом событий.
«До тех пор, пока мы не получили никаких жалоб и не увидели конкретных примеров, конечно, нет смысла что-то утверждать. Но мы, конечно, будем очень внимательны», - сказал Хельме.