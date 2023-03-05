Лидер EKRE Мартин Хельме поставил под сомнение достоверность э-голосования

На вопрос, чьи избиратели пришли к урнам в воскресенье, Хельме ответил, что если явка по голосованию на избирательных участках была высокой, то это были избиратели EKRE.

«Если эта активность была в среде электронного голосования, то, конечно, сомнительно, были ли это настоящие избиратели или была фальсификация выборов», - сказал Хельме, сославшись, в том числе, на выборы в США.

«Выборы должны быть подконтрольными и за ними должен вестись мониторинг, потому что иначе мы не можем сказать, что демократия работает», - сказал Хельме, пообещав внимательно следить за ходом событий.