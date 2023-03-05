Член партии «Отечество» Март Маастик: от нас отказались реформисты и EKRE, хотя наша партия всегда была важна

- В этом году явка на выборы была рекордно высокой. С чем это может быть связано?

- Появлось много противников. Это повлияло на то, что люди пришли поддержать свою партию.

- Как вы оцениваете промежуточные результаты и на какой результат рассчитвает «Отечество»?

- Пока мало что ясно. Сейчас у нас девять мест, но я думаю, что будет десять.

- С кем вы готовы идти в коалицию, а с кем нет?

- Сейчас мы вроде как никому не нужны. Партия реформ сказала, что мы похожи на EKRE, EKRE сказала, что мы тоже их противники. Но мне кажется, мы всегда были важны. Надеюсь, в этот раз будет так же.

- Возможна ли коалиция с центристами?

- Все зависит от переговоров. Для «Отечества» важен переход на эстоноязычное образование, что мы не смогли осуществить за тридцать лет. Мы должны это сделать, иначе наша народность и язык исчезнет. Это не значит, что мы против русских. Мой лучший друг - русский, но он чисто говорит по-эстонски.

- По промежуточным результатам в Ида-Вирумаа мы видим, что большое количество голосов достается независимым кандидатам. О чем это может говорить?

- На мой взгляд, это нехорошо. Мне кажется, это говорит о том, что эти люди не хотят быть в эстонском государстве. Если ты живешь в каком-то государстве, надо выучить язык и становиться его полноценным членом.

- Какой была избирательная кампания этого года?