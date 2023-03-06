Сийм Каллас после победы: мы удивлены провалу EKRE

- Как вы расцениваете результаты и что помогло вам добиться четырех дополнительных мандатов?

- Вы знаете, сегодня я думал, что результат будет следующим: или мы потеряем места, или их будет значительно больше. Оказалось, что у нас их больше.

Вообще, это были одни из самых напряженных выборов в Эстонии. Столько людей участвовало в выборах. Получается, мы с EKRE создали такую ситуацию, при которой все понимали, что от них что-то зависит. Конечно, мы очень довольны, но нервничали до последнего.

- Что дальше? Коалиция с «Ээсти 200»? Все предрешено?

- Нет, нет, нет. У нас есть договоренность: никаких спекуляций до завтрашнего дня. Решать будет будущий премьер-министр, там все же несколько вариантов. Но вот что меня удивляет: мы думали, что EKRE, центристы и «Отечество» создадут реальную оппозицию. Но EKRE получила меньше голосов.

- Чем вы все это объясняете?

- Думаю, что они выбрали неправильную тактику.

- Почему вы считаете коалицию с «Ээсти 200» слишком рискованной?

- Я ничего не считаю. Просто отдам это решение нашему руководству.

- Теперь новому правительству нужно будет решать реальные проблемы населения. Что нужно сделать в первую очередь и почему это сложно?

- Бюджет - самый главный документ. Сейчас он составлен нереалистично. Теперь надо найти сбалансированный выход. Никогда не было так сложно, как в последние три года: пандемия, электроэнергия, война. Никогда не было такого комплекса. Когда я был премьер-министром, было значительно более спокойное время.

- Очевидно, вам достались и голоса русскоязычных жителей Эстонии.

- Думаете?

- Думаю да. А за счет кого и чего вы получили такую убедительную победу? Вы не верите в русские голоса?