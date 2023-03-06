Выборы в Рийгикогу завершаются: подсчитаны практически все голоса. Лидером стала Партия реформ - ее член Сийм Каллас делится с Rus.Postimees впечатлениями после победы и отмечает, что удивлен провалу EKRE.
Сийм Каллас после победы: мы удивлены провалу EKRE
- Как вы расцениваете результаты и что помогло вам добиться четырех дополнительных мандатов?
- Вы знаете, сегодня я думал, что результат будет следующим: или мы потеряем места, или их будет значительно больше. Оказалось, что у нас их больше.
Вообще, это были одни из самых напряженных выборов в Эстонии. Столько людей участвовало в выборах. Получается, мы с EKRE создали такую ситуацию, при которой все понимали, что от них что-то зависит. Конечно, мы очень довольны, но нервничали до последнего.
- Что дальше? Коалиция с «Ээсти 200»? Все предрешено?
- Нет, нет, нет. У нас есть договоренность: никаких спекуляций до завтрашнего дня. Решать будет будущий премьер-министр, там все же несколько вариантов. Но вот что меня удивляет: мы думали, что EKRE, центристы и «Отечество» создадут реальную оппозицию. Но EKRE получила меньше голосов.
- Чем вы все это объясняете?
- Думаю, что они выбрали неправильную тактику.
- Почему вы считаете коалицию с «Ээсти 200» слишком рискованной?
- Я ничего не считаю. Просто отдам это решение нашему руководству.
- Теперь новому правительству нужно будет решать реальные проблемы населения. Что нужно сделать в первую очередь и почему это сложно?
- Бюджет - самый главный документ. Сейчас он составлен нереалистично. Теперь надо найти сбалансированный выход. Никогда не было так сложно, как в последние три года: пандемия, электроэнергия, война. Никогда не было такого комплекса. Когда я был премьер-министром, было значительно более спокойное время.
- Очевидно, вам достались и голоса русскоязычных жителей Эстонии.
- Думаете?
- Думаю да. А за счет кого и чего вы получили такую убедительную победу? Вы не верите в русские голоса?
- Нет, это очень приятно. Пока я не видел такого анализа, но если вы так говорите, то действительно. В Ида-Вирумаа была самая низкая избирательная явка, но все же значительно выше, чем раньше.