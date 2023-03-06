Член «Отечества» Артур Тиганик: нельзя идти на компромисс с совестью

- Как вы оцениваете предвыборные кампании разных партий? Была ли какая-то общая идея?

- Я начинающий политик и мне сложно оценивать. Это для меня первая кампания и совсем новый опыт. Я думаю, что все старались, кампании были довольно агрессивными. Если посмотреть на нашу партию, то мы каждый день пытались говорить с людьми, показать и доказать, что мы делаем и какие у нас планы.

- С кем вы готовы идти в коалицию?

- Это больше вопрос к нашему председателю. У партии есть свои планы и она должна их реализовать. Политика - это компромисс. Нужно стремиться к компромиссу, но, конечно, невозможен компромисс со своей совестью.

- А если брать риторику EKRE в последнее время - славянизация и прочее - возможно ли договориться с такой партией?

- Как сказал председатель нашей партии в ходе последних дебатов, если EKRE будет запятнана в истории с ЧВК «Вагнер» и Пригожиным, то с такой партией никто не будет договариваться. Но если это не подтвердится и не придется договариваться с совестью, то нужно говорить со всеми!