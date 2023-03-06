Два самых популярных кандидата в Ида-Вирумаа - независимый кандидат Михаил Стальнухин и номер один в Ида-Вирумаа, кандидат от ОЛПЭ Айво Петерсон, не попадут в парламент, несмотря на несколько тысяч собранных голосов, пишет Põhjarannik.
Стальнухин и Петерсон сильно обогнали Яну Тоом, но все равно не попадут в парламент
Для получения мандата им нужно было набрать не менее 4921 голоса в Ида-Вирумаа. После того, как стали известны результаты э-голосования, выяснилось, что Стальнухин набрал 4577 голоса, а Петерсон - 3960.
Однако, поскольку они набрали тысячи голосов, остальным в шестимандатном округе Ида-Вирумаа осталось только два окружных мандата. Один из них достанется Центристской партии, лучшим претендентом на который является Яна Тоом, набравшая 3546 голосов. Если она предпочтет остаться в Европарламенте, то вместо него в Рийгикогу пойдет бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов, набравший 1402 голоса.
Партия реформ также получила один окружной мандат, первый номер которой Меэлис Кийли набрал 1294 голоса и может пройти в Рийгикогу.
Другим политическим партиям окружные мандаты от Ида-Вирумаа не достались.
Арво Аллер — первый номер EKRE и действующий помощник мэра Йыхви, войдет в Рийгикогу с компенсационным мандатом. Иными словами, в новом составе Рийгикогу будут всего три представителя от Ида-Вирумаа.