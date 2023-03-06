Стальнухин и Петерсон сильно обогнали Яну Тоом, но все равно не попадут в парламент

Для получения мандата им нужно было набрать не менее 4921 голоса в Ида-Вирумаа. После того, как стали известны результаты э-голосования, выяснилось, что Стальнухин набрал 4577 голоса, а Петерсон - 3960.

Однако, поскольку они набрали тысячи голосов, остальным в шестимандатном округе Ида-Вирумаа осталось только два окружных мандата. Один из них достанется Центристской партии, лучшим претендентом на который является Яна Тоом, набравшая 3546 голосов. Если она предпочтет остаться в Европарламенте, то вместо него в Рийгикогу пойдет бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов, набравший 1402 голоса.

Партия реформ также получила один окружной мандат, первый номер которой Меэлис Кийли набрал 1294 голоса и может пройти в Рийгикогу.

Другим политическим партиям окружные мандаты от Ида-Вирумаа не достались.