В воскресенье, 5 марта, в Эстонии прошли парламентские выборы, победителями которых стали реформисты. По оценке вице-председателя Центристской партии Яны Тоом, итоги выборов плохие и для центристов, и для страны в целом.
Тоом: люди выразили протест, но голоса Ида-Вирумаа ушли в помойное ведро
– Яна, как вы оцениваете итоги выборов? Что можно отметить по ситуации в Ида-Вирумаа?
– Результаты выборов очень плохие. Не только для центристов, но и для страны в целом. Я говорю с колокольни русского избирателя: результаты выбороров показали глубокое разочарование во власти. Голоса, отданные за KOOS и за Михаила Стальнухина – это голоса людей, которые показывают известную комбинацию из трех пальцев. Насколько они верят в программу того же KOOS, я не берусь судить, но это чистый протест. И у этого протеста есть прекрасное основание.
– Как вы думаете, почему центристы потеряли такую весомую долю русскоязычных голосов, при том, что выбора у них особо и не было?
– Ну, как же не было, мы видим, что выбор был. Избирательная активность была выше, чем в прошлый раз на пять процентов. В принципе, мы уже понимали, что это как раз-таки те протестные пять процентов. Мы много лет были в оппозиции, мы были протестной партией. Потом мы пошли в правительство, а правительство – это всегда компромисс, и по-другому не бывает, – это уже разочарование.
Когда в июне нас попросили из правительства, посыпалась вся эта история с памятниками, школами, оружием, правом голоса. На нас смотрят и спрашивают: вы чего делаете? А мы в оппозиции. Нам говорят, что мы не смогли защитить. А что мы могли сделать? Мы голосовали против. И что? И ничего не случилось. Вот сейчас придет Айво Петерсон и все разрулит, остановит войну в Украине. Это совершенно понятные эмоции. Это сигнал будущему правительству, с этим надо работать. Это опасно.
– Насколько вероятно, что центристы все же смогут войти в коалицию реформистов?
– Я вошла в эту дверь пять минут назад, я не знаю, что вам ответить на этот вопрос.
– Что дальше? Чем можно утешить русскоязычного избирателя, избирателя центристов?
– Можно пожелать успокоиться и проанализировать, что произошло. Голоса, которые не получили мы, получили победители выборов. Те, кто не преодолевает пятипроцентный барьер, работают на мельницу тех, против кого они протестуют.
Когда KOOS вели свою предвыборную кампанию, они выбрали спаринг-партнеров – центристов. С самого начала было понятно, куда все это движется. Мы говорили об этом людям, но осторожно. Теперь голоса Ида-Вирумаа ушли в помойное ведро: люди выразили протест, но людей, которые могли сказать слово в парламенте, не будет. Надо запомнить и усвоить, что это работает именно так.