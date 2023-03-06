Тоом: люди выразили протест, но голоса Ида-Вирумаа ушли в помойное ведро

– Яна, как вы оцениваете итоги выборов? Что можно отметить по ситуации в Ида-Вирумаа?

– Результаты выборов очень плохие. Не только для центристов, но и для страны в целом. Я говорю с колокольни русского избирателя: результаты выбороров показали глубокое разочарование во власти. Голоса, отданные за KOOS и за Михаила Стальнухина – это голоса людей, которые показывают известную комбинацию из трех пальцев. Насколько они верят в программу того же KOOS, я не берусь судить, но это чистый протест. И у этого протеста есть прекрасное основание.

– Как вы думаете, почему центристы потеряли такую весомую долю русскоязычных голосов, при том, что выбора у них особо и не было?

– Ну, как же не было, мы видим, что выбор был. Избирательная активность была выше, чем в прошлый раз на пять процентов. В принципе, мы уже понимали, что это как раз-таки те протестные пять процентов. Мы много лет были в оппозиции, мы были протестной партией. Потом мы пошли в правительство, а правительство – это всегда компромисс, и по-другому не бывает, – это уже разочарование.