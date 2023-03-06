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Война в Украине, 376-й день ⟩ Зеленский: битва в Донбассе – мучительная и тяжелая

rus.postimees.ee
Зеленский: битва в Донбассе – мучительная и тяжелая
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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: GENYA SAVILOV/AFP/Scanpix

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. 

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 376-го дня войны, 6 марта.

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