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Смотрите: так выглядит первоначальный новый состав Рийгикогу

BNS
Смотрите: так выглядит первоначальный новый состав Рийгикогу
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Партия реформ.
Партия реформ. Фото: Mihkel Maripuu

В ночь на понедельник по результатам выборов был обнародован новый состав Рийгикогу, в котором большинство мест получила Партия реформ, за ней следуют EKRE, Центристская партия, «Ээсти 200», Социал-демократическая партия и «Отечество».

Новый предварительный состав Рийгикогу по результатам выборов (кто-то из кандидатов может отказаться от места в парламенте и тогда его заменит другой представитель его партии:

Партия реформ, 37 мандатов

  1. Кая Каллас
  2. Кристен Михал
  3. Урмас Паэт
  4. Урмас Клаас
  5. Сийм Каллас
  6. Ханно Певкур
  7. Урмас Круузе
  8. Юрген Лиги
  9. Сигне Рийсало
  10. Аннели Аккерманн
  11. Калле Лаанет
  12. Хейди Пурга
  13. Тоомас Кивимяги
  14. Марис Лаури
  15. Лийна Керсна
  16. Кармен Йоллер
  17. Андрес Сутть
  18. Луиза Рыйвас
  19. Марко Михкельсон
  20. Пипи-Лийз Сиеманн
  21. Йоко Алендер
  22. Антс Лаанеотс
  23. Майдо Руусманн
  24. Пяртель-Пеэтер Пере
  25. Эркки Кельдо
  26. Ээрик-Нийлес Кросс
  27. Меэлис Кийли
  28. Сигне Киви
  29. Айвар Сыэрд
  30. Вилья Тоомаст
  31. Тимо Суслов
  32. Кристина Шмигун-Вяхи
  33. Марио Кадастик
  34. Март Вырклаэв
  35. Андрус Сеэме
  36. Кристо Энн Вага
  37. Анти Хаугас

Консервативная народная партия, 17 мандатов:

  1. Март Хельме
  2. Хенн Пыллуаас
  3. Яак Мадисон
  4. Мартин Хельме
  5. Сийм Похлак
  6. Хелле-Мооника Хельме
  7. Лео Куннас
  8. Райн Эплер
  9. Керт Кинго
  10. Анти Пооламетс
  11. Антс Фрош
  12. Варро Вооглайд
  13. Яак Валге
  14. Алар Ланеман
  15. Рене Кокк
  16. Эвелин Пооламетс
  17. Арво Аллер

Центристская партия, 16 мандатов:

  1. Михаил Кылварт
  2. Юри Ратас
  3. Лаури Лаатс
  4. Яана Тоом
  5. Вадим Белобровцев
  6. Анастасия Коваленко-Кылварт
  7. Яанус Карилайд
  8. Танель Кийк
  9. Андрей Коробейник
  10. Владимир Свет
  11. Александр Чаплыгин
  12. Эстер Карусе
  13. Яак Ааб
  14. Мария Юферева-Скуратовски
  15. Тынис Мельдер
  16. Андре Ханимяги

Партия «Эээсти 200», 14 мандатов:

  1. Йоханна-Мария Лехтме
  2. Кристина Каллас
  3. Григоре-Калев Стойческу
  4. Ирья Лутсар
  5. Лаури Хуссар
  6. Игорь Таро
  7. Маргус Тсахкна
  8. Тоомас Уйбо
  9. Марек Рейнаас
  10. Кадри Тали
  11. Лийса-Ли Пакоста
  12. Пеэтер Тали
  13. Тармо Тамм
  14. Хендрик Иоханнес Террас

Социал-демократическая партия, 9 мандатов:

  1. Марина Кальюранд
  2. Рийна Сиккут
  3. Евгений Осиновский
  4. Мадис Каллас
  5. Хельмен Кютт
  6. Анти Аллас
  7. Раймонд Кальюлайд
  8. Лаури Ляэнеметс
  9. Хельо Пикхоф

Партия «Отечество», 8 мандатов:

  1. Урмас Рейнсалу
  2. Айвар Кокк
  3. Хелир-Вальдор Сеэдер
  4. Тынис Лукас
  5. Рийна Сольман
  6. Рихо Террас
  7. Андрес Метсоя
  8. Прийт Сибуль
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