В ночь на понедельник по результатам выборов был обнародован новый состав Рийгикогу, в котором большинство мест получила Партия реформ, за ней следуют EKRE, Центристская партия, «Ээсти 200», Социал-демократическая партия и «Отечество».
Смотрите: так выглядит первоначальный новый состав Рийгикогу
Смотрите: так выглядит первоначальный новый состав Рийгикогу
Новый предварительный состав Рийгикогу по результатам выборов (кто-то из кандидатов может отказаться от места в парламенте и тогда его заменит другой представитель его партии:
Партия реформ, 37 мандатов
- Кая Каллас
- Кристен Михал
- Урмас Паэт
- Урмас Клаас
- Сийм Каллас
- Ханно Певкур
- Урмас Круузе
- Юрген Лиги
- Сигне Рийсало
- Аннели Аккерманн
- Калле Лаанет
- Хейди Пурга
- Тоомас Кивимяги
- Марис Лаури
- Лийна Керсна
- Кармен Йоллер
- Андрес Сутть
- Луиза Рыйвас
- Марко Михкельсон
- Пипи-Лийз Сиеманн
- Йоко Алендер
- Антс Лаанеотс
- Майдо Руусманн
- Пяртель-Пеэтер Пере
- Эркки Кельдо
- Ээрик-Нийлес Кросс
- Меэлис Кийли
- Сигне Киви
- Айвар Сыэрд
- Вилья Тоомаст
- Тимо Суслов
- Кристина Шмигун-Вяхи
- Марио Кадастик
- Март Вырклаэв
- Андрус Сеэме
- Кристо Энн Вага
- Анти Хаугас
Консервативная народная партия, 17 мандатов:
- Март Хельме
- Хенн Пыллуаас
- Яак Мадисон
- Мартин Хельме
- Сийм Похлак
- Хелле-Мооника Хельме
- Лео Куннас
- Райн Эплер
- Керт Кинго
- Анти Пооламетс
- Антс Фрош
- Варро Вооглайд
- Яак Валге
- Алар Ланеман
- Рене Кокк
- Эвелин Пооламетс
- Арво Аллер
Центристская партия, 16 мандатов:
- Михаил Кылварт
- Юри Ратас
- Лаури Лаатс
- Яана Тоом
- Вадим Белобровцев
- Анастасия Коваленко-Кылварт
- Яанус Карилайд
- Танель Кийк
- Андрей Коробейник
- Владимир Свет
- Александр Чаплыгин
- Эстер Карусе
- Яак Ааб
- Мария Юферева-Скуратовски
- Тынис Мельдер
- Андре Ханимяги
Партия «Эээсти 200», 14 мандатов:
- Йоханна-Мария Лехтме
- Кристина Каллас
- Григоре-Калев Стойческу
- Ирья Лутсар
- Лаури Хуссар
- Игорь Таро
- Маргус Тсахкна
- Тоомас Уйбо
- Марек Рейнаас
- Кадри Тали
- Лийса-Ли Пакоста
- Пеэтер Тали
- Тармо Тамм
- Хендрик Иоханнес Террас
Социал-демократическая партия, 9 мандатов:
- Марина Кальюранд
- Рийна Сиккут
- Евгений Осиновский
- Мадис Каллас
- Хельмен Кютт
- Анти Аллас
- Раймонд Кальюлайд
- Лаури Ляэнеметс
- Хельо Пикхоф
Партия «Отечество», 8 мандатов:
- Урмас Рейнсалу
- Айвар Кокк
- Хелир-Вальдор Сеэдер
- Тынис Лукас
- Рийна Сольман
- Рихо Террас
- Андрес Метсоя
- Прийт Сибуль
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