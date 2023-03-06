Президент Алар Карис торопит партии начать переговоры

Карис отметил, что граждане избрали новый парламент на свободных выборах. «Спасибо всем, кто благодаря рекордному количеству электронных или бумажных голосов сделал это возможным. Это показывает, сколько среди нас тех, кто хочет повлиять на будущее Эстонии. Большое спасибо и сотням людей, которые позаботились об организации выборов», - сказал Карис.

Он призвал прошедшие в парламент партии как можно скорее начать переговоры, чтобы сформировать сильную правящую коалицию. «Тогда после оглашения результатов выборов я могу предложить формирование правительства председателю партии, который сможет решить поставленную задачу», - сказал Карис.

По словам главы государства, его пожеланием является то, чтобы время не было потрачено впустую. «Нынешняя ситуация не способствует длительному периоду неопределенности между уходящим правительством, собирающим чемоданы, и созданием новой коалиции», - сказал президент.

Карис выразил надежду, что все партии, независимо от количества отданных за них голосов и их участия или исключения в формировании новой возможной коалиции, будут придерживаться корректной и рациональной линии и не будут искусственно затягивать объявление результатов выборов. «Люди ждут быстрого решения или смягчения различных экономических, социальных и связанных с безопасностью проблем», - сказал Карис.