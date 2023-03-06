Мартин Хельме: мы не признаем результаты этих выборов

- У вас второе место. Вам немного горько, что вы не выиграли?

- Победа победой. Можно было считать, что первое место достанется Партии реформ. Чего мы не готовы признать прямо сейчас, так это того, что у нас уменьшились места в Рийгикогу. На наш взгляд, электронные выборы неправильные, и завтра мы начнем протестовать против этого.