Председатель EKRE Мартин Хельме заявил вчера Postimees, что они не признают результаты электронных выборов и планируют обжаловать этот вопрос. EKRE хочет, чтобы результаты электронного голосования были пересмотрены, поскольку, по словам Хельме, Партия реформ получила аномально большое количество голосов.
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Мартин Хельме: мы не признаем результаты этих выборов
Мартин Хельме: мы не признаем результаты этих выборов
- У вас второе место. Вам немного горько, что вы не выиграли?
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