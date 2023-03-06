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Мартин Хельме: мы не признаем результаты этих выборов

Тарво Мадсен
, журналист
Мартин Хельме: мы не признаем результаты этих выборов
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Фото: Pilt videost

Председатель EKRE Мартин Хельме заявил вчера Postimees, что они не признают результаты электронных выборов и планируют обжаловать этот вопрос. EKRE хочет, чтобы результаты электронного голосования были пересмотрены, поскольку, по словам Хельме, Партия реформ получила аномально большое количество голосов.

- У вас второе место. Вам немного горько, что вы не выиграли?

- Победа победой. Можно было считать, что первое место достанется Партии реформ. Чего мы не готовы признать прямо сейчас, так это того, что у нас уменьшились места в Рийгикогу. На наш взгляд, электронные выборы неправильные, и завтра мы начнем протестовать против этого.

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