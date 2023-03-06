По предварительным результатам выборов в Рийгикогу, состоявшихся в воскресенье, абсолютным победителем стала Партия реформ, которая получит 37 мест в новом составе парламента. Теперь перед ними встает вопрос: с кем формировать правительство?
Блог ⟩ Решение принято: реформисты, соцдемы и «Ээсти 200» в среду сядут за стол переговоров
Решение принято: реформисты, соцдемы и «Ээсти 200» в среду сядут за стол переговоров
Во вторник, 7 марта, председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что они предложили соцдемам и «Ээсти 200» начать переговоры. Потенциальные партнеры приняли это предложение, поэтому потенциальные партнеры по коалиции сядут за стол переговоров уже 8 марта.
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