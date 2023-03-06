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Блог ⟩ Решение принято: реформисты, соцдемы и «Ээсти 200» в среду сядут за стол переговоров

rus.postimees.ee
Решение принято: реформисты, соцдемы и «Ээсти 200» в среду сядут за стол переговоров
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Собрание правления Партии реформ.
Собрание правления Партии реформ. Фото: Tairo Lutter

По предварительным результатам выборов в Рийгикогу, состоявшихся в воскресенье, абсолютным победителем стала Партия реформ, которая получит 37 мест в новом составе парламента. Теперь перед ними встает вопрос: с кем формировать правительство?

Во вторник, 7 марта, председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что они предложили соцдемам и «Ээсти 200» начать переговоры. Потенциальные партнеры приняли это предложение, поэтому потенциальные партнеры по коалиции сядут за стол переговоров уже 8 марта. 

Следите в блоге Rus.Postimees за дальнейшими шагами политиков по формированию коалиции!

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